aus einem Datenblatt der U.S. Army in Europa und der beigefügten Grafik geht hervor, in welchen Bereitstellungslagern in Europa Waffen und Gerät für Manöver und den „Ernstfall“ lagern. Das ist kein Aprilscherz!

(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP02820_010420.pdf )

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related