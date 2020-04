Defender 2020: „US-Militär und Bundeswehr stimmen sich aktuell ab“, erklärt die Streitkräftebasis der Bundeswehr auf Nachfrage. „Einige Übungsvorhaben der US-Streitkräfte auf polnischen Übungsplätzen sollen noch durchgeführt werden“ (Sputniknews)

https://sptnkne.ws/BTQc

„Die US-Verlegeoperation ‚Defender-Europe 2020‘ wurde am 16. März wegen der Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland vorsorglich offiziell beendet“, teilte ein Sprecher der Streitkräftebasis der Bundeswehr gegenüber Sputnik am Mittwoch mit. „Das heißt, die Verlegung von Material und Personal der US-Streitkräfte und der Streitkräfte beteiligter Nato-Bündnispartner nach Deutschland wurde eingestellt. Die bereits nach Deutschland verlegten Truppenteile hatten zu diesem Zeitpunkt ihre Übungsräume in Polen und im Baltikum schon erreicht. Das heißt, es befinden sich keine an ‚Defender-Europe 2020‘ beteiligten Truppenteile der US-Streitkräfte oder beteiligter Nato-Bündnispartner mehr auf deutschem Boden. Gleichzeitig hat die Rückverlegung von US-Material in Depots in Deutschland begonnen.“

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus gebe es eine „besondere Verantwortung für die Gesundheit der beteiligten Soldatinnen und Soldaten sowie der Zivilbevölkerung.“ Das Manöver werde deshalb eingestellt. „Die in Deutschland vorgesehenen Übungsanteile auf den Truppenübungsplätzen Bergen (Niedersachsen) und Grafenwöhr (Bayern) entfallen.“

Allerdings werde aktuell „das gemeinsame weitere Vorgehen in Deutschland zwischen den US-amerikanischen und deutschen Dienststellen eng abgestimmt.“

Die US-Streitkräfte „haben zwischenzeitlich mit der Rückverlegung von Personal und Material aus Europa begonnen“, informierte der Sprecher der Streitkräftebasis. „Im Schwerpunkt handelt es sich dabei um Militärtransporte auf der Schiene, mit denen US-Transport- und Gefechtsfahrzeuge sowie Gerät in die US-Depots in Deutschland (‚Army Preposition Stocks‘) zurückgeführt werden. Diese Transporte werden voraussichtlich bis Mitte Mai andauern. Erforderliche deutsche Unterstützungsleistungen (‚Host Nation Support‘) werden abgestimmt auf die veränderten Anforderungen der US-Streitkräfte fortgesetzt. Weitere Detailplanungen zu einzelnen Unterstützungsleistungen beispielsweise auf den Truppenübungsplätzen Lehnin und Bergen dauern an.“

Nach Kenntnis der Bundesregierung „beabsichtigen die USA nicht, Material, das aus den USA nach Europa verschifft wurde, in Europa zu belassen“, hieß es weiter. „Das Material soll über Polen und die baltischen Staaten in die USA zurückverlegt werden. Ob aufgrund der Lage SARS-CoV 2 (COVID-19) diesbezüglich Änderungen der ursprünglichen Planungen erforderlich sind, wird derzeit durch die US-Streitkräfte geprüft.“

Das Manöver wird laut Angaben der Bundeswehr allerdings in Polen fortgesetzt.

„Einige Übungsvorhaben der US-Streitkräfte auf polnischen Übungsplätzen sollen noch durchgeführt werden“, ergänzte der Sprecher der Streitkräftebasis der Bundeswehr.

