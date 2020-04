Chinesische Gewerkschaft spendet 50.000 Schutzmasken an IG Metall Bayern – Partneruniversität in China spendet 10.000 Masken an Regensburger Kliniken (junge Welt)

In der Coronakrise zeigt sich China solidarisch mit dem Freistaat Bayern und spendet Zehntausende Schutzmasken. Die IG Metall Bayern konnte deshalb 50.000 Masken an die Staatsregierung in München übergeben, wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte. Die Schutzmasken hatte demnach die chinesische Partnergewerkschaft aus der Provinz Shandong SPFTU geschickt

IG-Metall-Bezirksleiter Johann Horn freute sich laut Mitteilung über die »gelebte Solidarität« aus Shandong. »Obwohl in China die Produktion wieder anläuft und dort auch in den Fabriken zunehmend Schutzmasken benötigt werden, denkt die SPFTU in dieser Situation auch an uns in Deutschland«, sagte Horn.

Auch für drei Regensburger Kliniken gab es eine Materialspende aus China. Nach Angaben der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Regensburg spendete eine Partneruniversität 10.000 Masken an die Krankenhäuser, wie der Sender N-TV am Dienstag online berichtete. Für die Hilfe der Shenzhen Technology University sei man sehr dankbar, so OTH-Präsident Wolfgang Baier. (jW)

https://www.jungewelt.de/artikel/376028.chinesische-gewerkschaft-spendet-50-000-schutzmasken-an-ig-metall-bayern.html

