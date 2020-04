China fordert die sofortige Aufhebung aller Sanktionen gegen Syrien

Ein diplomatischer Vertreter Chinas forderte am Montag die vollständige und sofortige Aufhebung einseitiger Zwangsmaßnahmen gegen Syrien und stellte fest, dass die Sanktionen die Bemühungen des gefährdeten Landes zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie beeinträchtigen werden.

„Wir fordern die vollständige und sofortige Aufhebung einseitiger Zwangsmaßnahmen“, sagte Zhang Jun, Chinas ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, ebenfalls Präsident des Sicherheitsrates für den Monat März, auf dem Videokonferenztreffen des Rates zur Lage in Syrien.

„Wir sind ernsthaft besorgt über die negativen Auswirkungen einseitiger Sanktionen auf die Fähigkeit von Ländern, auf die Pandemie zu reagieren, insbesondere für gefährdete Länder wie Syrien“, sagte er. „Zivilisten und unschuldige Menschen leiden schwer unter diesen Sanktionen.“

Zhang sagte, dass China den Aufruf von UN-Generalsekretär Antonio Guterres in dieser Hinsicht unterstützt.

„Unsere Position wird im jüngsten gemeinsamen Brief an den Generalsekretär unter anderem zusammen mit Russland ausführlich erläutert. Wir hoffen, dass sich das Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten der Stimme des Generalsekretärs und Hochkommissars für Menschenrechte in dieser Hinsicht anschließt “, sagte Zhang.

In Bezug auf die Situation in Syrien sagte Zhang, seit Russland und die Türkei Anfang dieses Monats eine Waffenstillstandsvereinbarung getroffen haben, habe sich die Sicherheitslage im Nordwesten Syriens erheblich verbessert.

„Wir schätzen diese diplomatischen Bemühungen und ermutigen die relevanten Parteien, den Waffenstillstand weiter umzusetzen“, sagte er.

„Es ist unsere konsequente Position, die politische Lösung des Konflikts in Syrien zu unterstützen. Wir begrüßen die sorgfältigen Bemühungen des Sonderbeauftragten (Geir Pedersen) und ermutigen ihn, den Dialog zwischen den syrischen Parteien im Hinblick auf einen integrativen syrisch geführten und in syrischem Besitz befindlichen politischen Prozess gemäß der Resolution 2254 weiter zu erleichtern “, sagte Zhang.

„Wir bekräftigen, dass die Zukunft des Landes vom syrischen Volk ohne ausländische Einmischung entschieden werden muss“, sagte er.

