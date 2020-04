Ärzte kämpfen in Italien um das Leben von Corona-Patienten. Liste der italienische Ärztekammer mit 66 Namen von Medizinern, die bis heute gestorben sind.

Roberto Stella 22 07 1952 † 11 03 2020

Präsident der Varese Medical Association, Leiter des Bereichs Strategisches Training FNOMCeO, Nationaler Präsident von SNAMID – Varese

Giuseppe Lanati 24 08 1946 † 12 03 2020

Lungenarzt – Como

Giuseppe Borghi 19 01 1956 † 13 03 2020

Allgemeinmediziner – Lodi

Raffaele Jura 23 10 1940 † 13 03 2020

Ehemaliger Leiter der Abteilung Pneumologie – Como

Carlo Zavaritt 23 02 1940 † 13 03 2020

Kinderarzt und Kinderneuropsychiater – Bergamo

Gino Fasoli 09 12 1946 † 14 03 2020

Der bereits pensionierte Allgemeinarzt forderte den Notfall Covid-19 – Brescia

Luigi Frusciante 13 02 1949 † 15 03 2020

Allgemeinmediziner – Como

Mario Giovita 27 04 1954 † 16 03 2020

Allgemeinmediziner – Bergamo

Luigi Ablondi 05 02 1954 † 16 03 2020

Epidemiologe, ehemaliger Generaldirektor des Crema-Krankenhauses – Cremona

Franco Galli 28 03 1954 † 17 03 2020

Allgemeinmediziner – Mantua

Ivano Vezzulli 27 12 1958 † 17 03 2020

Allgemeinarzt und Sportarzt – Lodi

Massimo Borghese 12 03 1957 † 18 03 2020

Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Phoniatrie – Neapel

Marcello Natali 13 09 1963 † 18 03 2020

Allgemeinarzt, Sekretär der Föderation der Allgemeinmediziner von Lodi – Lodi

Antonino Buttafuoco 14 06 1953 † 18 03 2020

Allgemeinmediziner – Bergamo

Giuseppe Finzi 21 04 1957 † 19 03 2020

Hämatologe und Vertragsprofessor für Gefäßerkrankungen an der Universität Parma – Parma

Francesco Foltrani 08 02 1953 † 19 03 2020

Allgemeinmediziner – Macerata

Andrea Carli 02 05 1950 † 19 03 2020

Allgemeinmediziner – Lodi

Bruna Galavotti 03 04 1933 † 19 03 2020 (Stichtag)

Psychiaterin, Dekanin der Frauenärztlichen Vereinigung von Bergamo – Bergamo

Piero Lucarelli 14 01 1946 † 19 03 2020 (Stichtag)

Anästhesist – Bergamo

Vincenzo Leone 23 01 1955 † 21 03 2020

Allgemeinarzt, Vizepräsident von SNAMI – Bergamo

Antonio Buonomo 14 01 1955 † 21 03 2020 Gerichtsmediziner

– Neapel

Leonardo Marchi 01 01 1956 † 21 03 2020

Arzt für Infektionskrankheiten, Ärztlicher Direktor des Pflegeheims San Camillo – Cremona

Manfredo Squeri 06 01 1944 † 23 03 2020

Ehemaliger Krankenhausarzt, derzeit Leiter der medizinischen Abteilung des mit SSN – Parma verbundenen Pflegeheims Piccole Figlie di Parma

Rosario Lupo 02 10 1955 † 23 03 2020

Gerichtsmediziner, Leiter des INPS Legal Medical Center in Bergamo – Bergamo

Domenico De Gilio 09 11 1953 † 19 03 2020

Allgemeinarzt – Lecco

Calogero Giabbarrasi 28 09 1951 † 24 03 2020

Allgemeinarzt – Caltanissetta

Renzo Granata 28 09 1951 † 23 03 2020

Allgemeinarzt – Alessandria

Ivano Garzena 07 10 1971 † 23 03 2020

Zahnarzt – Turin

Ivan Mauri 30 09 1950 † 24 03 2020

Allgemeinarzt – Lecco

Gaetano Autor 12 12 1951 † 25 03 2020

Allgemeinarzt – Neapel

Vincenza Amato 22 05 1954 † 24 03 2020

Ärztlicher Direktor für UOS Hygiene Public Health der Abteilung für Hygiene und Gesundheitsprävention – Bergamo

Gabriele Lombardi 20 08 1951 † 18 03 2020

Zahnarzt – Brescia

Mario Calonghi 14 03 1965 † 22 03 2020

Zahnarzt – Brescia

Marino Chiodi 30 05 1949 † 22 03 2020

Augenarzt – Bergamo

Carlo Alberto Passera 20 05 1957 † 25 03 2020

Allgemeinarzt – Bergamo

Francesco De Francesco 09 03 1938 † 23 03 2020

Pensionierter, ehemaliger Krankenhausarzt, Bildhauer und Maler – Bergamo

Antonio Maghernino 14 09 1960 † 25 03 2020

Arzt für medizinische Kontinuität – Foggia

Flavio Roncoli 08 05 1930 † 03 2020

Rentner – Bergamo

Marco Lera 30 10 1951 † 20 03 2020

Zahnarzt – Lucca

Giulio Titta 23 02 1947 † 26 03 2020

Allgemeinarzt, Ex-Sekretär der FIMMG – Turin

Benedetto Comotti , 06 05 1945 † 26 03 2020

Hämatologe – Bergamo

Anna Maria Focarete 22 06 1950 † 27 03 2020

Provinzrat FIMMG, Präsident der SIMG und ehemaliger Stadtrat des Ordens Prov. der Medici – Lecco

Dino Pesce 16 01 1946 † 26 03 2020

Internist, seit 20 Jahren Hausarzt des allgemeinmedizinischen Befundes des Krankenhauses Villa Scassi in Sampierdarena – Genua

Giulio Calvi 19 10 1947 † 26 03 2020

Allgemeinarzt – Bergamo

Marcello Ugolini 01 05 1949 † 27 03 2020

Lungenarzt, Ratsmitglied der Ärztekammer – Pesaro Urbino

Abdel Sattar Airoud 23 06 1945 † 16 03 2020

Allgemeinarzt – Piacenza

Giuseppe Maini 24 01 1946 † 12 03 2020

Allgemeinarzt – Piacenza

Luigi Rocca 24 12 1926 † 26 03 2020

Kinderarzt – Piacenza

Maurizio Galderisi 31 08 1954 † 27 03 2020

Kardiologe und Professor für Innere Medizin an der Federico II Universität Neapel – Neapel

Leone Marco Wischkin 23 03 1949 † 27 03 2020 (Stichtag)

Internist – Pesaro Urbino

Rosario Vittorio Gentile 26 06 1952 † 22 03 2020

Allgemeinarzt, Facharzt für Allergologie und Hämatologie – Cremona

Francesco Dall’Antonia 14 02 1938 † 24 03 2020

Ex-Grundschule für Chirurgie I von Vicenza – Vicenza

Abdulghani Taki Makki 20 04 1941 † 24 03 2020

Zahnarzt – Retainer

Gefängnisarzt – Foggia † 26 03 2020 *

Aurelio Maria Comelli 12 11 1950 † 28 03 2020 (Stichtag) *

Kardiologe – Bergamo

Michele Lauriola 09 01 1953 † 28 03 2020 (Stichtag) *

Allgemeinarzt – Bergamo

Francesco De Alberti † 28 03 2020

Ehemaliger OMCeO-Präsident Lecco – Lecco

Mario Luigi Salerno 19 01 1952 † 28 03 2020 (Stichtag) *

Physiater – Bari

Roberto Mario Lovotti 11 11 1950 † 28 03 2020

Allgemeinarzt – Mailand

Domenico Bardell i 06 08 1944 † 20 03 2020

Zahnarzt – Lodi

Giovanni Francesconi 11 06 1929 † 30 03 2020 (Stichtag) *

Allgemeinarzt – Brescia

Valter Tarantini 21 09 1948 † 19 03 2020

Gynäkologe – Forlì Cesena

Guido Riva 09 06 1941 † 30 03 2020 (Stichtag) *

Allgemeinarzt – Bergamo

Gaetana Trimarchi 23 07 1962 † 30 03 2020

Allgemeinmedizinerin – Messina

Norman Jones 01 06 1947 † 27 03 2020

Kardiologe, ehemaliger Kardiologiechef des Rehabilitationszentrums „Trabattoni-Ronzoni“ in Seregno – Como

Roberto Mileti 04 12 1960 † 30 03 2020

Gynäkologe – Rom

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related