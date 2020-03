Gemeinsame Erklärung von 70 kommunistischen und Arbeiterparteien zur Corona-Krise

In ihrer gemeinsamen Erklärung nehmen 70 Kommunisten- und Arbeiterparteien aus aller Welt Stellung zu der globalen Situation, die durch die Pandemie des neuartigen Coronavirus verursacht wurde

In der gemeinsamen Erklärung, die von der Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE) initiiert wurde , drücken die Parteien ihre Unterstützung sowohl für Ärzte und Krankenschwestern als auch für diejenigen aus, die an der Krankheit leiden, und prangern die enormen Engpässe im öffentlichen Gesundheitswesen an, die sich aus der Bekämpfung der Krankheit ergeben. Ausserdem verurteilen sie eine Politik gegen das Volk, durchgesetzt von den Regierungen im Dienste des Kapitals, Kommerzialisierung und Privatisierung des Gesundheitswesen , um die Rentabilität von Monopolen zu unterstützen.

Sie betonen, dass diese besondere Situation den asozialen Charakter des Kapitalismus sowie die Notwendigkeit und die Vorteile der sozialistischen Gesellschaft zeigt.

Die Kommunisten- und Arbeiterparteien fordern, dass alle notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie unverzüglich ergriffen werden, wobei die öffentlichen Gesundheitssysteme unterstützt und gestärkt werden müssen.

Der vollständige Text der Gemeinsamen Erklärung sowie die Unterschriften lauten wie folgt:

Sofortige Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und der Rechte der Völker

Die Kommunisten- und Arbeiterparteien stellen sich verantwortungsbewusst vor unsere Völker. Wir sind hier! Wir stehen an der Spitze des Kampfes, um überall sofort alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und zur Wahrung der Rechte der Arbeiterklasse und der Volksschichten zu ergreifen!

Wir danken den Ärzten, Krankenschwestern, dem Krankenhaus und den Mitarbeitern der Gesundheitseinheiten, die diesen Kampf mit großen Schwierigkeiten führen, von Herzen.

Wir drücken unsere Solidarität mit den von der CoVID-19-Pandemie Betroffenen aus und wünschen ihnen eine baldige Genesung von der Krankheit.

Wir begrüßen die Länder, die Solidaritätsmaßnahmen mit den am stärksten betroffenen Ländern entwickeln, wie die Entsendung von Schutzmaterialien und Angehörigen der Gesundheitsberufe aus Ländern wie China, Kuba und Russland, Maßnahmen, die in starkem Widerspruch zur Abwesenheit der Europäischen Union stehen.

Die CoVID-19-Pandemie beweist auf tragische Weise den enormen Mangel in swn Gesundheitssystemen in allen kapitalistischen Ländern, der bereits vor dem Ausbruch des Coronavirus bekannt war. Diese Engpässe sind nicht zufällig aufgetreten, sondern sind das Ergebnis einer von den Regierungen im Dienste des Großkapitals verfolgten Politik gegen das Volk zur Kommerzialisierung und Privatisierung der Gesundheit, um die Rentabilität von Monopolen zu unterstützen. Diese Politik untergräbt die großen wissenschaftlichen und technologischen Fähigkeiten, die heute zur Verfügung stehen, um alle Präventions- und Gesundheitsbedürfnisse der Menschen zu erfüllen.

Die heutige Erfahrung zeigt den asozialen und parasitären Charakter des Kapitalismus und unterstreicht die Überlegenheit und Aktualität des Sozialismus und der zentralen wissenschaftlichen Planung auf der Grundlage der Bedürfnisse der Bevölkerung, die die medizinische Grundversorgung und Prävention, Krankenhäuser, medizinisches und pflegerisches Personal, Medizin, Laboratorien und medizinische Untersuchungen sicherstellen können und alles andere, was benötigt wird, um die konstanten und alle gesundheitlichen Notbedürfnisse der Menschen zu befriedigen.

Die vorbestehende Verlangsamung der Weltwirtschaft wird jetzt durch die Ausbreitung des Coronavirus und die Erhöhung des Risikos einer neuen Krise in der kommenden Periode weiter verstärkt. Trotz der Propaganda über „Einheit“ konzentrieren die Regierungen im Dienste des Großkapitals ihre finanziellen Maßnahmen auf die Unterstützung von Monopolgruppen und werden erneut versuchen, die Last der Krise auf die Arbeiter und die anderen Volksschichten abzuwälzen. Die Arbeiter und die Völker können und dürfen nicht wieder bezahlen!

„Eigenverantwortung“ kann nicht als Vorwand für die staatliche und staatliche Verantwortung verwendet werden. Das Ergreifen der notwendigen Maßnahmen erfordert heute auch den Kampf der Völker gegen die Politik der Unterstützung der Monopole, die die Befriedigung der Bedürfnisse und die Gesundheit der Völker auf dem Altar der kapitalistischen Rentabilität opfert.

Die Kommunisten- und Arbeiterparteien fordern, dass alle notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie unverzüglich ergriffen werden, einschließlich der folgenden:

Sofortige Stärkung der öffentlichen Gesundheitssysteme durch staatliche Mittel, Einstellung von hauptberuflichem medizinischem und pflegerischem Personal mit vollen Arbeitsrechten. Erfüllung aller Bedürfnisse von Intensivstationen (ICUs) und der Infrastruktur, die für das volle Funktionieren der öffentlichen Gesundheits- und Forschungsdienste erforderlich sind.

Sofortige Bereitstellung aller erforderlichen Schutzmaßnahmen (Masken, Handschuhe, Antiseptika usw.) durch den Staat für die Bevölkerung und zwar kostenlos und im Kampf gegen Profit. Bereitstellung aller Schutzmaßnahmen für alle Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die diesen Kampf in den Krankenhäusern mit Opfern und auf eigene Kosten führen.

Schutz des Einkommens und der Rechte der arbeitenden Bevölkerung. Um die Unverantwortlichkeit des Kapitals zu bremsen, das unter dem Deckmantel der CoVID-19-Epidemie zu massiven Entlassungen führt und versucht, Lohnrechte, Arbeitszeit, Arbeitsurlaub und andere Arbeitsrechte weiter mit Füßen zu treten. Sofortige Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz.

Nein zu einer Einschränkung der demokratischen Rechte der Völker unter dem Vorwand des Coronavirus.

Beendigung aller Sanktionen und Maßnahmen der wirtschaftlichen Ausgrenzung, die in dieser Situation noch ungerechter und krimineller sind und das Leben der Völker in den Ländern, gegen die sie sich wenden, noch schwieriger machen. Alle notwendigen Maßnahmen sind zu ergreifen, um die Gesundheit und das Leben der Menschen zu schützen.

Wir lehnen imperialistische Interventionen und militärische Übungen wie die der NATO ab und fordern, dass öffentliche Mittel umgeleitet werden, um die Bedürfnisse der Völker zu unterstützen, wie beispielsweise die Finanzierung von Systemen der öffentlichen Gesundheit und der sozialen Sicherheit.

Unterzeichnung durch Solidnet-Parteien:

Kommunistische Partei Albaniens Kommunistische Partei Argentiniens Kommunistische Partei Armeniens Kommunistische Partei Australiens Partei der Arbeit von Österreich Kommunistische Partei Aserbaidschans Kommunistische Partei von Bangladesch Kommunistische Partei Belgiens Brasilianische Kommunistische Partei Kommunistische Partei Großbritanniens Neue Kommunistische Partei Großbritanniens Partei der bulgarischen Kommunisten Kommunistische Partei Kanadas Kommunistische Partei Chiles Sozialistische Arbeiterpartei Kroatiens Kommunistische Partei Kubas AKEL, Zypern Kommunistische Partei Böhmens und Mährens Kommunistische Partei in Dänemark Ägyptische Kommunistische Partei Kommunistische Partei Finnlands Einheitliche Kommunistische Partei Georgiens Deutsche Kommunistische Partei Kommunistische Partei Griechenlands Ungarische Arbeiterpartei Kommunistische Partei Indiens Kommunistische Partei Indiens (Marxist) Tudeh Partei des Iran Arbeiterpartei von Irland Kommunistische Partei Irlands Kommunistische Partei Israels Kommunistische Partei (Italien) Jordanische Kommunistische Partei Sozialistische Bewegung Kasachstans Arbeiterpartei von Korea Libanesische Kommunistische Partei Sozialistische Partei (Litauen) Kommunistische Partei Maltas Kommunistische Partei von Mexiko Populäre Sozialistische Partei – Nationale Politische Vereinigung, Mexiko Kommunistische Partei Nepals Kommunistische Partei Norwegens Neue Kommunistische Partei der Niederlande Kommunistische Partei Pakistans Palästinensische Volkspartei Palästinensische Kommunistische Partei Kommunistische Partei Paraguays Kommunistische Partei Polens Portugiesische Kommunistische Partei Kommunistische Partei der Philippinen [PKP 1930] Rumänische Sozialistische Partei Kommunistische Partei der Russischen Föderation Russische Kommunistische Arbeiterpartei Kommunistische Partei der Sowjetunion Neue Kommunistische Partei Jugoslawiens Kommunisten Serbiens Kommunistische Partei der Slowakei Südafrikanische Kommunistische Partei Kommunistische Partei Spaniens Kommunistische Partei der Arbeiter Spaniens Kommunisten Kataloniens Kommunistische Partei von Swasiland Kommunistische Partei Schwedens Sudanesische Kommunistische Partei Syrische Kommunistische Partei Kommunistische Partei der Türkei Kommunistische Partei der Ukraine Union der Kommunisten der Ukraine Kommunistische Partei USA Kommunistische Partei Venezuelas Andere Parties Union der Kommunisten in Bulgarien Pol der kommunistischen Wiederbelebung in Frankreich Kommunistische Partei von Puerto Rico

Die Erklärung ist offen für weitere Unterstützer

