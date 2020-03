Der Irak ist wirtschaftlich am Ende und fürchtet sich vor der Corona-Pandemie. Hardliner Pompeo sucht den Krieg mit Milizen, die mit Iran verbunden sind.

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/tp/features/USA-im-Irak-Letzter-Akt-einer-Chaos-Politik-4693495.html?seite=all

