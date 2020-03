Coronavirus erreicht Afrika – Wenn New York überfordert ist, was passiert dann in Nairobi? – Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)

In Afrika wächst die Sorge vor einer ungebremsten Ausbreitung des Virus. Denn die Ärmsten können ihm kaum entfliehen.

https://www.srf.ch/news/international/coronavirus-erreicht-afrika-wenn-new-york-ueberfordert-ist-was-passiert-dann-in-nairobi

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related