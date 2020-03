Chinesische Spezialisten treffen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) in Venezuela ein

https://bit.ly/2wF0E0t

Am Montagmorgen traf jetzt ein HAINAN Airlines-Flug von Peking in der venezolanischen Hauptstadt Caracas ein, um Hilfe zu leisten und brachte ein Team von medizinischen Spezialisten zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie (COVID-19).

Berichten zufolge kamen das Flugzeug von HAINAN Airlines am Montag um 2.30 Uhr (Ortszeit) in Caracas an. Das Flugzeug transportierte Berichten zufolge eine große Menge humanitärer Hilfe und acht Spezialisten.

„Um 2.30 Uhr morgens traf ein Flugzeug von HAINAN Airlines ein, das acht chinesische Spezialisten für Atemwegserkrankungen nach Venezuela brachte, um bei der Bekämpfung von # Covid19 zu helfen. Es ist der dritte Flug zwischen den beiden Ländern im Rahmen des Notfalls“, sagte der TeleSUR-Korrespondent Leonel Retamal Muñoz berichtet.

China ist mehreren vom Coronavirus betroffenen Ländern zu Hilfe gekommen, darunter Länder wie Italien und der Iran, die von der Krankheit tief betroffen sind.

Während die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle in Venezuela im Vergleich zu südamerikanischen Ländern wie Ecuador und Brasilien derzeit noch gering ist, hat die Bolivarische Republik Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass sich die Krankheit nicht ausbreitet.

In den letzten Tagen haben die venezolanischen Behörden Erklärungen abgegeben, in denen sie die US-Regierung und die Europäische Union auffordern, ihre Sanktionen gegen die Bolivarische Republik aufzuheben.

Die Forderung wurde – insbesondere von den USA – ignoriert, weil Washington versucht, die legitime Regierung Venezuelas zu stürzen. .

🔴🇻🇪🇨🇳A las 2.30 de la madrugada arribó un avión de HAINAN Airlines que trajo a Venezuela a ocho especialistas chinos en afecciones respiratorias para ayudar en lucha contra #Covid19

✔️Es el tercer vuelo que se realiza entre ambos países en contexto de la emergencia @teleSURtv pic.twitter.com/QDlmaNDmdp — Leonel Retamal Muñoz (@LeonelTeleSUR) March 30, 2020

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related