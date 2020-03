Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker – Frente Unido America Latina / Virtuelle Kundgebung am 28. und 29. März in Berlin / #Corona Solidarität – Sanktionen STOPPEN !!

Solidarität mit Lateinamerika

Brandenburger Tor

Hände weg von unserem Latein-Amerika!

Wir haben seit Januar 2019 an fast jeden Samstag eine Kundgebung veranstaltet.

Mit Redebeiträgen und Musik von Aktivsten und Künstlern u.a. aus Venezuela, Chile,

Bolivien, Brasilien, Peru, Mexiko, Russland, Deutschland und den USA.

Wegen der sich zuspitzenden Corona-Krise

sagen wir unsere Kundgebungen

am Samstag am Brandenburger Tor vorerst ab.

stattdessen veranstalten wir ab sofort symbolisch

virtuelle Kundgebungen.

weitere Videos folgen.

http://haendewegvonvenezuela.net/links/kundgebung28.03.20.html

von Tobias Thiele!!!

Gerne könnt ihr mein Live-Konzert bei euch einbinden…

Hoffentlich können wir bald wieder richtige Events draußen veranstalten…

Ganz liebe Grüße!!!

