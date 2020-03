https://bit.ly/33QKKMz

Auszüge:

Am Mittwoch versuchte US-Außenminister Mike Pompeo, den Begriff „Wuhan-Virus“ in die gemeinsame Erklärung des G7-Außenministertreffens aufzunehmen, was von anderen Ländern abgelehnt wurde. Das G7-Außenministertreffen konnte wegen des absurden Verhaltens von Mike Pompeo keine gemeinsame Erklärung abgeben.

Der französische Außenminister Jean Yves Le Drian sagte nach dem G7-Außenministertreffen, dass die gegenwärtige Krise nicht für politische Zwecke verwendet werden dürfe. Um der Epidemie wirksam zu begegnen, sollte jede andere Überlegung der internationalen Solidarität und Zusammenarbeit weichen.

Brett McGurk, ehemaliger stellvertretender US-Außenminister, sagte, dass das Leichenschauhaus in New York City voll sei, das Krankenhaus vor dem Zusammenbruch stehe und lebensrettende Geräte noch nicht in New York angekommen seien. Wie konnte angesichts dessen die Benennung des Virus zu einem Tagesordnungspunkt auf dem G7-Treffen werden?

