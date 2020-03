Der böse Russe schläft nicht. Im Gegenteil – die Corona-Krise ist für ihn ein willkommener Anlass, wieder einmal in der EU Verwirrung und Angst zu stiften. Seine Waffe: Desinformation im Geiste der „Kreml-Erzählung“. RT hat analysiert, wie diese Vorwürfe entstehen.

Hier: https://deutsch.rt.com/meinung/99828-nostradamus-sagte-corona-virus-voraus-neues-aus-eu-propagandawerkstatt/

