Israelische Armee zerstört Material für den Bau einer Corona-Notaufnahme im nördlichen Jordantal (Palestine Chronicle)

Israelische Streitkräfte sind am Donnerstag in ein palästinensisches Dorf im nördlichen Jordantal eingedrungen, um Material zu beschlagnahmen, das für den Bau einer Klinik zur Behandlung des neuartigen Coronavirus-Ausbruchs bestimmt war.

Laut dem israelischen Menschenrechtsbeobachter Btselem kamen am Donnerstagmorgen Beamte der israelischen Zivilverwaltung mit einer Militäreskorte, einem Bulldozer und zwei mit Kränen ausgerüsteten Lastwagen in das Dorf Khirbet Ibziq, um die Gemeindeklinik und Notunterkünfte abzureißen.

Die Gruppe berichtete, dass israelische Beamte Stangen und Planen beschlagnahmten, die zur Bildung von acht Zelten bestimmt waren, zwei für eine Feldklinik, zwei für eine Moschee und vier für Notunterkünfte für die aus ihren Häusern evakuierten Menschen.

Ein Stromgenerator sowie Vorräte an Sand, Zement und Schlackenblöcken, die für den Boden der Zelte verwendet werden sollten, wurden ebenfalls beschlagnahmt.

Btselem sagte, dass die Dorfbewohner eine Erste-Hilfe-Gemeinschaftsinitiative zur Bewältigung der Covid-19-Krise aufbauen, die große Teile der südlichen Westbank lahmgelegt hat. Bisher gibt es 91 bestätigte Fälle in den palästinensischen Gebieten, wobei am Mittwoch ein Todesfall gemeldet wurde.

Das Jordantal erstreckt sich über eine Fläche von etwa 1,6 Millionen Dunams (1.600 km2) und macht etwa 30 Prozent des gesamten besetzten Westjordanlandes aus. Laut einem früheren Bericht der Regierung umfasst das Tal etwa 280.000 Dunams Ackerland, von denen 50.000 noch von Palästinensern und 27.000 von illegalen jüdischen Siedlern genutzt werden.

Der Großteil des Jordantals steht unter vollständiger israelischer Militärkontrolle, obwohl es sich innerhalb des Westjordanlandes befindet. Inzwischen sind mindestens 44 Prozent des gesamten Landes im Jordantal von den israelischen Streitkräften für militärische Zwecke und Trainingsübungen wieder angeeignet worden.

(Palästina-Chronik, Al-Arabi Al-Jadeed, Soziale Medien)

