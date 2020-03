DEFENDER-Europe 20 nicht beendet! Äußerung von General Tod Wolters zu dem von ihm befehligten Manöver – „Mit angepassten lokalen Übungen halten wir trotz des Coronausbruchs unsere Einsatzbereitschaft aufrecht. Wir bleiben (kampf-)bereit“. (luftpost-kl.de)

DEFENDER-Europe 20 nicht beendet!

„Mit angepassten lokalen Übungen halten wir trotz des Coronausbruchs unsere Einsatzbereitschaft aufrecht. Wir bleiben (kampf-)bereit“.

Die Modifizierung und in einigen Fällen vorgenommene Reduzierung von Übungen

ist eine Vorsichtsmaßnahme. Sie schränkt die Fähigkeit unserer Streitkräfte, auf aktuelle

oder zukünftige Bedrohungen reagieren zu können, nicht ein. Unsere Soldaten, Soldatinnen und Zivilangestellten, die im Befehlsbereich des EUCOM dienen, bleiben bereit, (nicht zu verstehen) und wachsam.

Wir achten besonders darauf, unsere Fähigkeiten auf allen Gebieten zu erhalten.

Auch wenn wir DEFENDER-Europe 20 nicht in dem Umfang durchführen können,

wie wir es geplant hatten, werden wir doch wertvolle Lehren für die Zukunft daraus

ziehen können.

Den ganze Artikel hier lesen:

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP02720_290320.pdf

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related