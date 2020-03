Irischer Segenswunsch – Mögen wir alle jetzt Abstand wahren, wenn die Straßen uns zusammenführ’n!

Ein Flashmob in Zeiten von Corona Covid-19

Die Trompeter der Anhaltischen Philharmonie spielen Irische Segenswünsche und grüßen aus dem Homeoffice.

Im Video zu sehen sind: Karsten Iwanow, Josif Hatos, Arne Lagemann, Norbert Messing (arr. H. Bertram).

Ein beeindruckender Text der Hoffnung und Zuversicht für viele Menschen

1. Möge die Straße uns zusammenführen

und der Wind in deinem Rücken sein;

sanft falle Regen auf deine Felder

und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.

Refrain: Und bis wir uns wiedersehen,

halte Gott dich fest in seiner Hand;

und bis wir uns wiedersehen,

halte Gott dich fest in seiner Hand.

2. Führe die Straße, die du gehst

immer nur zu deinem Ziel bergab;

hab wenn es kühl wird, warme Gedanken

und den vollen Mond in dunkler Nacht.

3. Hab unterm Kopf ein weiches Kissen,

habe Kleidung und das täglich Brot;

sei über vierzig Jahre im Himmel,

bevor der Teufel merkt du bist schon tot.

4. Bis wir uns mal wiedersehen,

hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt;

er halte dich in seinen Händen,

doch drücke seine Faust dich nicht zu fest.

Irish Blessing

May the road rise to meet you,

May the wind be always at your back.

May the sun shine warm upon your face,

The rains fall soft upon your fields.

And until we meet again,

May God hold you in the palm of his hand.

May God be with you and bless you:

May you see your children’s children.

�May you be poor in misfortune,

Rich in blessings.

May you know nothing but happiness

From this day forward.

May the road rise up to meet you

May the wind be always at your back

May the warm rays of sun fall upon your home

And may the hand of a friend always be near.

May green be the grass you walk on,

May blue be the skies above you,

May pure be the joys that surround you,

May true be the hearts that love you.

Author: Anonymous