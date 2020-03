Für die „Nukleare Teilhabe“ Deutschlands – F-18-Kampfflugzeuge von Boing – Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer muss noch zustimmen

Die überalterte Tornado-Flotte der Bundeswehr soll vom Jahr 2025 an durch bis zu 90 weitere Eurofighter sowie 45 F-18-Kampfflugzeuge des US-Herstellers Boing abgelöst werden. Das sehen interne Planungen des Verteidigungsministeriums vor, die nach DPA-Information schon auf politischer Ebene sowie mit Industrievertretern besprochen wurden. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer müsse dem Plan noch zustimmen, hieß es in Parlamentskreisen.

Die US-Modelle sollen u.a. für „Nukleare Teilnahme“ an US-Waffen dienen.

