Erklärung des Weltfriedensrates zur Entscheidung der USA gegen den Präsidenten der Bolivarischen Republik Venezuela Strafanzeigen zu erheben unter dem Vorwand der angeblichen Beteiligung am internationalen Drogenhandel

Der Weltfriedensrat verurteilt nachdrücklich die Entscheidung des US-Generalstaatsanwalts, im Namen der US-Regierung Strafanzeigen gegen den Präsidenten der Bolivarischen Republik Venezuela und andere hochrangige Beamte unter dem Vorwand ihrer angeblichen Beteiligung am internationalen Drogenhandel zu erheben.

Der US-Generalstaatsanwalt droht, die Bolivarische Republik Venezuela als “ Staat, der Terrorismus fördert “ zu bezeichnen. Diese Entscheidung der US-Regierung stellt nicht nur eine weitere Eskalation der Provokationen, Zwangsmaßnahmen und Eingriffe gegen ein souveränes Land dar, sondern beweist auch den zynischen und arroganten Ansatz der USA, die die kritischen Zeiten der COVID-Pandemie 19 nutzen weltweit, um neue zusätzliche Sanktionen gegen Land und Leute zu verhängen.

Die Menschen in Venezuela leiden bereits unter den Sanktionen und Beschränkungen, die von den US-Imperialisten und ihren Verbündeten aus der EU und der „Lima-Gruppe“ verhängt wurden und die es dem Land seit mehr als einem Jahr nicht mehr erlauben, Medikamente und andere lebenswichtige Produkte zu kaufen. Es sind dieselben Kräfte, die eine selbsternannte Marionette als ihren „auserwählten Führer“ gegen jegliche Legitimität, Logik und internationales Recht anerkennen, und es sind dieselben Kräfte, die es dem Land während der COVID 19-Krise nicht erlauben, technische Ausrüstung zu kaufen und bereitzustellen und Gesundheitsprodukte für das nationale Gesundheitssystem auf den internationalen Märkten.

Die neue Entscheidung der USA, heute als „Welt-Sheriff“ zu fungieren und Millionen von US-Dollar für die Gefangennahme des legitimen Präsidenten Nicolas Maduro, der Offiziere und Minister des Landes, anzukündigen, hat keinen Präzedenzfall und ist willkürlich und nichtig.

Die WPC drückt ihre tiefe Solidarität mit dem venezolanischen Volk und den antiimperialistischen friedliebenden Kräften in ihrem Kampf aus, um ihr souveränes Recht zu verteidigen, ihre Führung und ihr Schicksal allein und ohne ausländische Einmischung zu wählen und die imperialistische Aggression und Einmischung zu bekämpfen und Provokationen.

Wir rufen alle WPC – Mitglieder und Freunde , die Solidaritätsaktionen mit den Menschen in Venezuela zu stärken und zu Plan für die 19 th April , die das ist Internationale Tag in Solidarität mit der Bolivarischen Republik Venezuela , Aktionen aus Protest gegen die imperialistischen Bedrohungen und Aktionen in Solidarität des venezolanischen Volkes in Abstimmung mit unserer Mitgliedsorganisation in Venezuela (Ausschuss für internationale Solidarität und Friedenskampf-COSI)

Die WPC – Sekretariat

26 th März 2020

