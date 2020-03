Coronavirus-Ausbruch im Westjordanland der Westbank – Schuhfabrikbesitzer aus der palästinensischen Stadt Hebron baut Gesichtsmasken-Produktion auf – 100.000 Masken pro Tag

Was Tage nach dem Ausbruch des Coronavirus im Westjordanland als Experiment begann, ist heute eine Fabrik, in der täglich Tausende von Gesichtsmasken hergestellt werden.

Zaghir machte sich an die Arbeit, sobald in Bethlehem die ersten diagnostizierten Fälle von COVID-19 bekannt wurden. Er kaufte eine Maske, begann sie zu studieren und kippte sie nach links und rechts.

Zwei Tage nach dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus in Bethlehem erkannte Amjad Zaghir, ein Schuhfabrikbesitzer aus der palästinensischen Stadt Hebron, dass der Westbank bald die Gesichtsmasken ausgehen würden. Weniger als drei Wochen später ist er dort der einzige Maskenhersteller.

Aber Zaghir ist ungerührt. „Ich bin zuversichtlich, dass ich die Materialien einbringen kann. Ich habe die palästinensische Handelskammer kontaktiert, und sie haben sich wiederum an die israelische Handelskammer gewandt, die sich dann zu diesem Thema an den Zoll und andere Behörden gewandt hat “, sagte er. „Dies ist eine Gesundheitskrise, eine globale Pandemie, ein Ausnahmezustand. Es läuft nicht wie gewohnt, weshalb ich ziemlich zuversichtlich bin, dass ich die Waren importieren kann. “

Zaghir glaubt, dass er in einer Woche 100.000 Masken pro Tag produzieren kann. „Heute habe ich eine neue Nähtechnik ausprobiert, die sich als erfolgreich erwiesen hat, und wir haben 15.000 Masken hergestellt. Dies ist die größte Anzahl seit Beginn der Produktion “, sagte er. „Meine Maske ist einzigartig und einzigartig auf der Welt. Wer auf diese Maske stößt, wird sofort wissen, dass sie in al-Khalil (Hebron) hergestellt wurde “, fügte er hinzu.

Die Masken haben sich schneller verkauft als heiße Kuchen, sagte Zaghir. Er verkauft sie an Regierungsangestellte, Krankenhäuser und sogar an die palästinensische Polizei. Allein am Samstag lieferte er 5.000 Masken an die Polizei in Nablus. An diese offiziellen Institutionen verkauft er die Masken zu symbolischen Kosten von 1,50 NIS pro Einheit – ein Preis, der vom Gouverneur von Hebron festgelegt wird. Für Apotheken und andere Anbieter ist die Rate unterschiedlich.

„Ich erhielt Anfragen aus Jordanien, Kuwait, den Golfstaaten und Kanada“, sagte er. „Selbst israelische Verkäufer haben sich an mich gewandt, um meine Masken zu kaufen, aber ich habe nicht genug Arbeiter. Ich wünschte, ich könnte alle versorgen. “

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related