Warum nehmen viele aus linken/linksliberalen/alternativen Kreisen die Position ein, die Corona-Pandemie sei ein Fake, sei keine Gefahr? Will man Russland, China und Kuba unterstellen dass sie einem Fake aufgesessen sind?

An der derzeitigen Diskussion über die Covid-19 Pandemie nehmen viele aus linken/linksliberalen/alternativen Kreisen die Position ein, die Pandemie sei ein Fake, sei keine Gefahr, sondern diene nur als Vorwand für ganz andere Ziele der Wirtschaft und Regierung.

In diesen Kreisen sind nicht wenige, die seit Jahren aufklärerisch Stellung genommen haben gegen die anti-russische und anti-chinesische Politik und Hetze, und die in Russland, China und Kuba Verbündete sehen in unserem Kampf für Frieden und eine internationale Ordnung, die auf dem Völkerrecht basiert.

Russland, China und Kuba sind diejenigen Länder, die gegenwärtig mit ihrer solidarischen Hilfe ganz konkrete Friedenspolitik machen und durch die wachsende Anerkennung in den betroffenen Bevölkerungen zur Völkerverständigung und Völkerfreundschaft beitragen, was natürlich gar nicht im NATO/EU-Interesse ist. Das wird auch deutlich im Versuch von Medien hierzulande – selbst in dieser Situation – die Hetze gegen diese drei Länder fortzuführen oder deren Solidarität zu verniedlichen oder zu verschweigen.

Russland, China und Kuba haben weitreichende Vorkehrungen und Maßnahmen (inklusive temporäre Einschränkung der Bewegungsfreiheit) zum Schutz ihrer Bevölkerungen getroffen – im Gegensatz zum Fehlen notwendiger Vorkehrungen und den verspäteten und chaotischen Maßnahmen der westlichen Länder.

Russland, China und Kuba stehen an der Seite der von NATO/EU angegriffenen Länder, und unterliegen dafür westlichen Sanktionen. Welches Interesse hätten gerade diese Länder Maßnahmen zu ergreifen, die ihrer eigenen Wirtschaft schaden? Will man Russland, China und Kuba und ihren Wissenschaftlern und Ärzten unterstellen, dass sie das Ausmaß der Gefahr nicht richtig geprüft hätten und weiter prüfen – dass sie einem Fake aufgesessen sind



gez. Doris Pumphrey

Corona-Hilfslieferungen aus China erreichen Spanien: Tonnenweise Masken, Schutzbrillen und Anzüge

In Spanien und Italien wütet das Corona-Virus besonders schwer. China hilft beiden Ländern, die unter der plötzlichen Last im Gesundheitssektor ächzen. Gestern kamen in Valencia 15 Tonnen Hilfsgüter aus dem asiatischen Land an. Bei der Lieferung soll es sich um 3,8 Millionen Masken, 200.000 Brillen und 5.000 Schutzanzüge handeln.

Siehe: https://deutsch.rt.com/kurzclips/99992-corona-hilfslieferungen-aus-china-erreichen/

„Quedate en Casa“: Kuba sagt Corona-Epidemie den Kampf an

Das sozialistische Kuba hat neue Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus ergriffen. Seit Dienstag ist die Insel für Touristen gesperrt, Schulen und Universitäten wurden geschlossen. Präsident Miguel Díaz-Canel rief seine Landsleute dazu auf, zu Hause zu bleiben. (…)

(…) Die Einhaltung der neuen Regeln wird von der Polizei in den kommenden Tagen überprüft, kündigte die Regierung an. Dabei werde auf die Unterstützung der Bürger gezählt, welche die Maßnahmen laut vieler Kommentare in den sozialen Medien mehrheitlich begrüßen und sogar mit Erleichterung aufgenommen haben. Mit dem Lied „Quedate en Casa“ (spanisch: „Bleib zu Hause“) schaffte der kubanische Reggaeton-Musiker „Ariel“ inzwischen sogar das zur Stunde passende Lied, welches sogar über Kuba hinaus in der spanischsprachigen Welt zirkuliert. Dem kann sich Solanghe Cruz nur anschließen: Die größte Herausforderung besteht jetzt darin, die Bevölkerung zur Disziplin anzuhalten. Jedem muss bewusstwerden, dass er zu Hause bleiben sollte“, so die Ärztin.

Siehe Artikel: https://deutsch.rt.com/amerika/99908-quedate-en-casa-kuba-sagt/

Hier zum Lied von „Quedate en Casa“ https://www.youtube.com/watch?v=TExkP8vNB4k

Sputnik ruft auf: „Bleiben Sie zu Hause“

Siehe: https://sptnkne.ws/BPuJ

Italien: Russische Fachleute nehmen sich älterer COVID-19-Patienten an

Die russischen Militärfachleute, die im italienischen Bergamo eingetroffen sind, gehen am Freitag daran, erkrankte Menschen in Wohnheimen zu behandeln, wie das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte.

Siehe: https://sptnkne.ws/BPBe

12:20 Uhr Russland will landesweit 16 Infektionszentren bauen

Das russische Verteidigungsministerium hat 8,8 Milliarden Rubel für den Bau von Infektionszentren für Corona-Patienten bereitgestellt. Mit diesen Geldmitteln können 16 Kliniken auf der Grundlage modularer Fertigbauweise in 15 Föderationssubjekten der Russischen Föderation und in allen Militärbezirken errichtet werden. Dies wurde auf einer Regierungssitzung des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu angekündigt.

Siehe: https://deutsch.rt.com/international/99293-live-updates-aktuelles-uber-corona/

Für Corona-Ernstfall: Alarmübung der russischen Armee gefilmt – Video

Die russischen Truppen für Strahlen-, chemischen und biologischen Schutz (auch ABC-Truppen) bereiten sich auf einen Epidemie-Einsatz gegen das Coronavirus vor. Die Alarmübungen wurden in den russischen Militärbezirken Zentrum und West am Mittwoch ausgerufen.

Siehe Video: https://sptnkne.ws/BPAc

Krieg, Sanktionen und das Corona-Virus – Syrien kommt nicht zur Ruhe

von Karin Leukefeld

Die westlichen Sanktionen gegen Syrien schaden dem kriegsgeschundenen Land weiter. Damaskus trifft Vorkehrungen wegen der Ausbreitung des neuen Corona-Virus. Westliche Medien berichten falsch, während in Idlib islamistische Gruppen versuchen, die Kämpfe fortzusetzen. Syrien misstraut weiter der Türkei.

Siehe: https://sptnkne.ws/BNXY

Iran: US-Falken fordern „Kollaps des Regimes“

Während Rohani vor einer „zweiten Welle“ der Ausbreitung der Corona-Infektionen warnt, setzen die Hardliner in Washington auf Härte.

Die Coronavirus-Epidemie befeuert politische Wünsche von Falken, wenn es um Iran geht. Im Zentralorgan der amerikanischen neokonservativen Hardliner, dem Magazin The National Interest, wird wieder einmal eine Strategie der entschlossenen Härte gefordert, um einen „Kollaps des Regimes“ herbeizuführen.

Siehe: https://www.heise.de/tp/features/Iran-US-Falken-fordern-Kollaps-des-Regimes-4690978.html

