Trotz Corona-Krise verhängen die USA weitere Iran-Sanktionen

Das US-Finanzministerium (OFAC) gab am Donnerstag bekannt, dass es 20 iranische und irakische Unternehmen, Beamte und Geschäftspartner wegen ihrer angeblichen Unterstützung des iranischen Korps der Islamischen Revolutionsgarde sanktioniert hat.

„Das US-Finanzministerium (OFAC) hat 20 Firmen, hochrangige Beamte und Geschäftspartner mit Sitz im Iran und im Irak benannt, die das Corps-Qods der Islamischen Revolutionsgarden unterstützen oder für oder im Namen dieser handeln Force (IRGC-QF) zusätzlich zur Übertragung von Hilfen an von Iran unterstützte terroristische Milizen im Irak wie Kata’ib Hizballah (KH) und Asa’ib Ahl al-Haq (AAH) „, heißt es in der Erklärung.

In der Erklärung wurden die Einheiten beschuldigt, „über den irakischen Hafen von Umm Qasr geschmuggelt zu haben, Geldwäsche durch irakische Frontfirmen zu betreiben, iranisches Öl an das syrische Regime zu verkaufen, Waffen in den Irak und in den Jemen zu schmuggeln und Propagandabemühungen im Irak im Auftrag der IRGC-QF zu fördern und seine terroristischen Milizen, Einschüchterung irakischer Politiker und Verwendung von Geldern und öffentlichen Spenden an eine angeblich religiöse Institution, um die Budgets der IRGC-QF zu ergänzen. „

„Der Iran setzt ein Netz von Frontfirmen ein, um terroristische Gruppen in der gesamten Region zu finanzieren, Ressourcen vom iranischen Volk abzuziehen und terroristische Stellvertreter vor den Grundbedürfnissen seiner Bevölkerung zu priorisieren“, sagte Finanzminister Steven T. Mnuchin. „Die Vereinigten Staaten behalten breite Ausnahmen und Genehmigungen für humanitäre Hilfe bei, einschließlich Agrarrohstoffen, Nahrungsmitteln, Medikamenten und medizinischen Geräten, um den Menschen im Iran bei der Bekämpfung des Coronavirus zu helfen.“

Diese Entscheidung, diese Einheiten zu sanktionieren, kam zur gleichen Zeit, als US-Außenminister Mike Pompeo seine Angriffe gegen die iranische Regierung fortsetzte. Pompeo hat den Iran beschuldigt, seinen Menschen während des Ausbruchs des Coronavirus Schaden zuzufügen, und Teheran dafür kritisiert, dass er das Hilfsangebot der USA abgelehnt hat.

Der Iran hat wiederum gefordert, dass die USA ihre Sanktionen gegen die Islamische Republik beenden, da die Blockade ernsthafte humanitäre Probleme verursacht hat. Trotz der vorherigen Erklärung, dass sie die Sanktionen gegen den Iran lockern würden, hat die US-Regierung ihre Blockade verschärft und mehrere iranische Einheiten sanktioniert.

