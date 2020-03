Julian Assange stellt keinerlei Gefahr für die Öffentlichkeit dar und ist im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London nur inhaftiert, um seine Auslieferung an die USA sicherzustellen, wo ihm wegen der Enthüllung von Kriegsverbrechen eine Gefängnisstrafe von 175 Jahren droht. (…) Die britische Justiz spielt eiskalt mit dem Leben und der Gesundheit von Julian Assange. Die im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh rücksichtslos und ignorant.

Quelle: junge Welt

