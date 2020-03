Sehr hoher Anteil von Erkrankungen unter medizinischem Personal und Ärzten in Spanien und Italien -Coronavirus führt zu grossen Belastungen im Gesundheitswesen

Das Coronavirus führt zu grossen Belastungen im Gesundheitswesen auf der ganzen Welt, aber zur Zeit nirgendwo mehr als in Italien und in Spanien, wo Schutzausrüstung und Tests seit Wochen Mangelware sind.

Die Krankenhäuser des Landes stöhnen unter dem Gewicht der Pandemie: Videos und Fotos von zwei Krankenhäusern in der spanischen Hauptstadt zeigten Patienten, von denen viele an Sauerstofftanks, überfüllte Korridore und Notaufnahmen angeschlossen waren. Im Universitätsklinikum in Madrid waren Patienten auf dem Boden zu sehen, die auf ein Bett warteten. Das Krankenhaus sagt, dass die Patienten seitdem woanders untergebracht wurden.

Am Mittwoch betrug die Zahl der infizierten medizinischen Mitarbeiter auf nationaler Ebene fast 6.500, was 13,6% der 47.600 Fälle des Landes und etwa 1% der Belegschaft des Gesundheitssystems entspricht. Mindestens drei Beschäftigte im Gesundheitswesen sind gestorben.

Diese Woche sind 11 der 14 Stockwerke des Krankenhauses für die Betreuung von COVID-19-Patienten vorgesehen, und es ist immer noch nicht genügend Platz vorhanden: Die Patienten mit weniger schweren Krankheitsfällen werden im Fitnessstudio des Krankenhauses oder in einem großen Zelt untergebracht draußen.

„Wenn Sie mir vor drei Monaten gesagt hätten, dass ich unter diesen Bedingungen in Spanien arbeiten würde, hätte ich Ihnen nicht geglaubt“.

Weit verbreitete Infektionen bei Gesundheitspersonal spiegeln die allgemeine Schwierigkeit wider, die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Aber kranke Gesundheitshelfer erhöhen die Angst vor den Krankenhäusern, die zu Brutstätten für Infektionen werden.

Die Erfahrungen Spaniens spiegeln sich auch andersorten wider.

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation bezeichnete diese Woche Berichte über eine große Anzahl von Infektionen bei Gesundheitspersonal als „alarmierend“.

„Selbst wenn wir alles andere richtig machen, wenn wir den Schutz der Gesundheitspersonal nicht priorisieren, werden viele Menschen sterben, weil die Gesundheitspersonal, die ihr Leben hätte retten können, krank ist“, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus gegenüber Journalisten.

In Italien, wo fast ein Zehntel von mehr als 74.000 Infektionen beim medizinischen Personal bestätigt sind, haben Ärzte und Krankenschwestern die Regierung immer wieder gebeten, mehr Masken, Handschuhe und Schutzbrillen bereitzustellen.

„Bitte lassen Sie uns nicht allein: Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen“, schrieb Dr. Francesca De Gennaro in einem offenen Brief und bat um Ausrüstung. De Gennaro leitet eine kleine private medizinische Klinik in Bergamo, in der etwa 90 von 460 Mitarbeitern positiv getestet wurden.

Darüber hinaus sind nach Angaben des italienischen Ärzteverbandes inzwischen 33 Ärzte gestorben, obwohl nicht klar war, ob zu diesem Zeitpunkt alle im Dienst waren.

In China, wo der Ausbruch begann und in drei Monaten mehr als 80.000 Menschen infiziert wurden, sollen laut Dr. Liang Wannian, dem Leiter eines chinesischen Teams, bis Ende Februar über 3.000 medizinische Mitarbeiter erkrankt sein.

Bei den meisten Menschen verursacht das neue Coronavirus leichte oder mittelschwere Symptome, die sich in zwei bis drei Wochen bessern. Bei einigen, insbesondere bei älteren Erwachsenen und Menschen mit bestehenden Gesundheitsproblemen, kann dies zu schwereren Krankheiten führen, einschließlich Lungenentzündung und Tod.

Die spanischen Behörden haben wiederholt erklärt, dass der Schutz des medizinischen Personals von zentraler Bedeutung für ihre Bemühungen ist, die so genannte „Abflachung der Kurve“ zu erreichen: die Verteilung des Zeitraums, in dem Infektionen auftreten, um die Belastung der Intensivstationen zu verringern. Aber Gesundheitspersonal sagt, dass selbst einfache Dinge wie Kleider und Masken ebenso wie Tests immer noch Mangelware sind.

Als Reaktion auf die Kritik haben die Behörden versprochen, diese Woche Hunderttausende von Masken und COVID-19-Schnelltests zu verteilen. Am Mittwoch kündigte Gesundheitsminister Salvador Illa den Kauf von chinesischem medizinischem Material für 432 Millionen Euro an, darunter 500 Millionen Masken, 5,5 Millionen Testkits und 950 Beatmungsgeräte.

Die Behörden haben außerdem über 50.000 zusätzliche Arbeitnehmer eingestellt, darunter Absolventen und pensionierte Ärzte und Krankenschwestern.

Auf die Frage nach Versorgungsengpässen gab der Leiter der spanischen Koordinierungsstelle für Gesundheitsnotfälle zu, dass das Land Schwierigkeiten hatte, die erforderliche Ausrüstung zu sichern.

„Es gibt jetzt einen internationalen Kampf um die Beschaffung der benötigten Vorräte“, sagte Fernando Simón am Mittwoch.

Für viele Angehörige der Gesundheitsberufe ist das Virus selbst nur ein Teil der Gleichung: Die Überlastung, die Einschränkungen des physischen Kontakts mit Patienten und der Stress zu wissen, dass sie ihre eigenen Angehörigen gefährden, haben auch einen emotionalen Tribut.

Perera sagte, Patienten alleine sterben zu sehen, bedeutet „uns alle im Inneren zu töten“.

„Physisch ist das extrem kompliziert, aber psychisch ist es entsetzlich“, sagte Núñez, die sich erholende Krankenschwester. „Aber wir müssen uns zuerst mit dem Ausbruch befassen, und dann werden wir später darüber nachdenken, wie wir mit den Auswirkungen umgehen sollen, die er in jedem von uns hinterlässt.“

freie Übersetzung nach

shorturl.at/dFIN3

