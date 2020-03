Luiz Inácio Lula da Silva: Das kubanische Volk wächst vor den Augen der Welt (Granma,cu)

http://de.granma.cu/cuba/2020-03-25/lula-das-kubanische-volk-wachst-vor-den-augen-der-welt?fbclid=IwAR3KHSUO2_ZFNhEGJ5okqLZAmsAEh5ExLknxhwjwKyFUSeoql5M3mRcQVF0

São Bernardo do Campo, SP Brasil

23. März 2020

Lieber Miguel Díaz-Canel,

Präsident der Republik Kuba

Ich schreibe, um über die Emotionen zu sprechen, die ich empfand, als ich die Aufnahmen von den kubanischen Ärzten in Italien sah, die kamen, um den Opfern der Coronavirus-Pandemie in jenem Land zu helfen.

Wieder einmal geben die Regierung und das kubanische Volk der Welt ein Beispiel für Solidarität und überwinden alle Hindernisse, sei es wirtschaftlicher, geografischer oder politischer Natur.

In Krisenzeiten treffen wir die wirklich Großen. Und in diesen Stunden sind die Menschen dieser Insel gigantisch vor den Augen der Welt. Kubas aktive, militante und revolutionäre Solidarität wurde bereits in verschiedenen Teilen des Planeten bewiesen, in einer stolzen und souveränen Reaktion auf diejenigen, die versuchen, die Wirtschaftsblockade und die politische Isolation durchzusetzen.

Das brasilianische Volk wird auf ewig dankbar sein für die Rolle, die es in unserem Más Médicos -Programm gespielt hat, in einer Zusammenarbeit, die unzählige Leben gerettet und unseren eigenen Angehörigen der Gesundheitsberufe viel beigebracht hat.

Diese Zusammenarbeit wurde von einer Regierung brutal unterbrochen, die kleinlich gegenüber dem Volk und von einer individualistischen und unmenschlichen Ideologie geblendet ist.

In diesen Krisenmomenten aufgrund des Coronavirus werden alle, leider auf schmerzhafte Weise für unser Volk, anerkennen müssen, wie sehr wir hier die kubanischen Ärzte brauchen.

Ich bitte Sie, lieber Compañero Díaz-Canel, den Kubanern, insbesondere den Wissenschaftlern und Angehörigen der Gesundheitsberufe, die sich in diesem harten Kampf um das Leben auf der ganzen Welt befinden, die Anerkennung, Bewunderung und Dankbarkeit des brasilianischen Volkes zu vermitteln.

Wir werden immer zusammen sein, bis zum Sieg.

Luiz Inácio Lula da Silva

