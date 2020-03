Iran: US-Falken fordern „Kollaps des Regimes“ (Telepolis)

Während Rohani vor einer „zweiten Welle“ der Ausbreitung der Corona-Infektionen warnt, setzen die Hardliner in Washington auf Härte

Die Coronavirus-Epidemie befeuert politische Wünsche von Falken, wenn es um Iran geht. Im Zentralorgan der amerikanischen neokonservativen Hardliner, dem Magazin The National Interest, wird wieder einmal eine Strategie der entschlossenen Härte gefordert, um einen „Kollaps des Regimes“ herbeizuführen.

weterlesen hier.

https://www.heise.de/tp/features/Iran-US-Falken-fordern-Kollaps-des-Regimes-4690978.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related