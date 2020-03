Jetzt in der Coronavirus-Krise ist es an der Zeit, das nationale und internationale Ansehen der USA zu heilen – von Greta Zarro (counterpunch.org)

In Krisenzeiten wie der zunehmend bedrohlicheren Coronavirus-Pandemie werden tiefe strukturelle Ungleichheiten und das Missmanagement von Geldern durch die US-Regierung deutlich. Die Hälfte aller US-Amerikaner lebt von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck. Eine halbe Million Menschen in den USA schlafen auf der Straße. 30 Millionen sind nicht krankenversichert. 45 Millionen sind mit 1,6 Milliarden US-Dollar an Studentendarlehen belastet. Ich könnte so weitermachen, aber der Sinn dieser Statistiken ist es, die Fragilität unserer Gesellschaft und ihre ungewisse Fähigkeit hervorzuheben, die menschliche Gesundheit und die wirtschaftlichen Auswirkungen von Krisen wie dem Coronavirus zu überstehen.

Dennoch sind die USA angeblich das reichste Land in der Geschichte der Welt, mit einem Militärbudget, das dem aller anderen Länder der Erde zusammen entspricht. Zusammen mit dem Pentagon-Budget und den Militärausgaben außerhalb des Pentagon-Budgets (z. B. Atomwaffen, die vom Energieministerium bezahlt werden) übersteigt das US-Kriegsbudget 1 Trillion USD pro Jahr . Im Vergleich dazu beträgt der Haushalt der Centers of Disease Control (CDC) nur 11 Milliarden US-Dollar. Und bedenken Sie Folgendes: Nach Schätzungen der Vereinten Nationen zur Eindämmung des Welthungers könnten nur 3% der US-Militärausgaben den Hunger auf der Erde beenden.

Die Ironie ist, dass immer dann, wenn die Menschen, insbesondere die am stärksten gefährdeten unter uns, zusammenkommen, um materielle Verbesserungen in unserem Leben und im Umweltschutz zu organisieren und sich dafür einzusetzen, die charakteristische Reaktion der Mainstream-Medien und der Regierung lautet: „Wie geht es Ihnen? Wie bezahle ich dafür?“ Wir können Milliarden von Steuergeldern in endlose Kriege und Rettungsaktionen an der Wall Street pumpen, haben aber kein Geld für ein unterrichtsfreies College, Medicare for All, bleifreies Wasser oder eine der unzähligen anderen Maßnahmen, die für viele Standard sind andere Länder auf der ganzen Welt. Ohne diese Grundvoraussetzungen für unser eigenes Volk wird es schwer, das Argument zu schlucken, dass zügellose US-Militärausgaben für ferne Kriege den US-Amerikanern zugute kommen.

Unsere eigene gebrochene Demokratie, die besondere Interessen über die Bedürfnisse ihres Volkes stellt, stellt auch die oft wiederholte Vorstellung in Frage, dass US-Kriege zur Verbreitung der Demokratie im Ausland beitragen. Bis die USA modellieren können, wie eine funktionierende Demokratie aussieht, sollten sie aufhören, anderen Ländern zu sagen, was zu tun ist.

Der Glaube, dass unser Kriegsbudget von 1 Trillion US-Dollar pro Jahr für humanitäre und demokratiefreundliche Bemühungen ausgegeben wird, verdunkelt die einfache Tatsache, dass der Krieg seinen Opfern nicht zugute kommt. Während des Irak-Krieges fanden Umfragen heraus, dass eine Mehrheit in den USA glaubte, dass die Iraker infolge des Krieges besser dran waren. Im Gegensatz dazu glaubte eine Mehrheit der Iraker, dass es ihnen schlechter gehe. Tatsächlich haben Wissenschaftler der Carnegie Endowment for Peace und der RAND Corporation festgestellt, dass Kriege, die auf den Aufbau von Nationen abzielen, eine äußerst niedrige bis nicht vorhandene Erfolgsquote bei der Schaffung stabiler Demokratien aufweisen. Und wir dürfen nicht übersehen, dass Krieg nicht humanitär ist, weil er Menschen tötet. Die Mehrheit der Opfer in der modernen Kriegsführung sind Zivilisten. Und umgekehrt Selbstmord ist jetzt der führende Mörder von US-Truppen und unterstreicht die schädlichen Auswirkungen der Teilnahme am Krieg. In der Zwischenzeit setzt sich der Krieg fort, indem er neue Feinde schafft und Ressentiments hervorruft. Eine Gallup-Umfrage 2013 unter 65 Nationen ergab, dass die Vereinigten Staaten als die größte Bedrohung für den Frieden in der Welt gelten, was den Hass und den Rückschlag unterstreicht, der sich aus den US-Kriegen ergibt.

In dieser Zeit der internationalen Krise, in der wir uns mit der schnell wachsenden Coronavirus-Pandemie auseinandersetzen, ist es an der Zeit, globale Allianzen aufzubauen, um wichtige wissenschaftliche und medizinische Ressourcen zusammenzuführen. Die USA können beginnen, ihren nationalen und internationalen Ruf zu heilen, indem sie Milliarden aus ihrem Kriegsbudget in wirklich humanitäre Bedürfnisse umleiten.

Greta Zarro ist die Organisationsdirektorin von World BEYOND War . Vor ihrer Arbeit bei World BEYOND War arbeitete sie als New Yorker Organisatorin für Food & Water Watch in den Bereichen Fracking, Pipelines, Wasserprivatisierung und GVO-Kennzeichnung.