Ausgangssperren in Syrien wegen drohender Ausbreitung der Corona-Viruserkrankung

Die syrische Regierung ordnete für alle Provinzen zwischen 18.00 Uhr bis 6.00 Uhr eine generelle Ausgangssperre an.Während der Ausgangssperre müssen alle Handelsaktivitäten und Geschäfte eingestellt werden.

Das Innenministerium sagte, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um die Ausgangssperre durchzuführen, und fügte hinzu, dass Krankenwagen, Feuerwehr, Hauptdienstleistungseinrichtungen (Strom, Wasser und Kommunikation), Gesundheitspersonal und der Presse Erleichterungen gewährt werden.

Innenminister Mohammad al-Rahmoun forderte die Bürger auf, die Ausgangssperre zu ihrer Sicherheit vollständig einzuhalten, und erklärte, dass jeder bei Verstoß festgenommen werde und mit rechtlichen Maßnahmen zu rechnen habe.

Das Innenministerium gab am Mittwoch bekannt, dass 153 Personen, die gegen die Ausgangssperre verstoßen hatten, festgenommen wurden.

