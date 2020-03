USA: Hohe COVID-19-Hospitalisierungsrate bei jungen Erwachsenen – 48% der Patienten mit schweren Komplikationen auf Intensivstationen jünger als 55

Der führende Experte für Infektionskrankheiten in den USA, Dr. Anthony Fauci, sagte, er werde sich eine neue CDC-Studie „sehr genau ansehen“, in der festgestellt wurde, dass das tödliche Coronavirus junge Menschen in den USA – von denen bisher angenommen wurde, dass sie weit weniger vom Virus betroffen sind – vermehrt in Krankenhäuser und auf Intensivstationen eingeliefert werden.

„Es sieht so aus, als gäbe es einen großen Unterschied zwischen dieser Demografie, wie wir sie nennen, aus China und dem, was wir in Europa sehen“, sagte Fauci in CBSs „Face the Nation“. Fauci ist Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten

Eine Analyse der Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten von 4.226 COVID-19-Fällen vom 12. Februar bis 16. März der vergangenen Woche ergab, dass 38% der Menschen, die krank genug waren, um ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, jünger als 55 Jahre waren. Von denen, die mit schweren Komplikationen auf die Intensivstation gebracht wurden, waren 48% waren jünger als 55, zeigte die Studie.

Fauci bezeichnete den offensichtlichen Anstieg schwerwiegender Fälle bei jungen Menschen in den USA und in Europa als ein „kritisches Problem“, das sofort weiter untersucht werden muss.

„Wir müssen uns die jungen Menschen ansehen, die schwer erkranken… und sicherstellen, dass dies nicht nur auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass sie bestimmte Vorerkrankungen haben. Egal wie jung Sie sind, wenn Sie an einer schwerwiegenden Erkrankung leiden, werden Sie möglicherweise in Schwierigkeiten geraten “, sagte Fauci.

„Aber wenn sie keine Vorerkrankungen haben, müssen wir wirklich untersuchen, warum wir das jetzt so erleben, denn wir haben es in China so nicht gesehen“, sagte Fauci.

Unter 508 Patienten, die wegen des Coronavirus ins Krankenhaus eingeliefert wurden, ergab die Studie, dass 45% älter als 65 Jahre waren, 17% 55 bis 64 Jahre alt waren, 18% 45 bis 54 Jahre alt waren und 20% 20 bis 44 Jahre alt waren.

Eine Studie mit 121 Patienten, die mit schweren Komplikationen auf eine Intensivstation gebracht wurden ergab, dass 53% von ihnen über 65 Jahre alt waren, 36% waren 45 bis 64 Jahre alt und 12% waren 20 bis 44 Jahre alt.

Deborah Birx, Koordinatorin der nationalen Coronavirus-Task Force, warnte dass in Italien und Frankreich. „junge Menschen, auf den Intensivstationen eingeliefert werden und sehr schwer krank werden“ Menschen über 85 hatten die schwersten Folgen – ähnlich wie in frühen Fällen in China. Laut der CDC-Studie wurden bei Personen unter 19 Jahren keine Aufnahmen oder Todesfälle auf der Intensivstation gemeldet. Quelle; Boston Herald

