Streubomben und Giftmüll: Saudi-Arabien und ein neues Falludscha im Jemen – von Ahmed Abdulkareem (Mint Press News)

AL-JAWF, YEMEN – Während sich der Fokus der Welt auf die sich schnell ausbreitende COVID-19-Pandemie richtet, sind die Jemeniten verfangen in ihrer eigenen Brauerei-Tragödie und sind bedroht von Tausenden von Streubomben, Landminen und anderen explodierten Munitionen, die jetzt ihr Land verunreinigen. Erst gestern wurde im Bezirk al-Ghail von al-Jawf ein kleines Kind getötet und ein weiteres verletzt, als eine vom saudischen Militär zurückgelassene Landmine explodierte, teilten Zeugen MintPress mit. Ahmed Sharif, ein Vater von neun Kindern, der eine Farm im Distrikt besitzt, war empört und verängstigt über das Vorhandensein dieser nicht explodierten Kampfmittel und bezeichnete die nicht explodierten Kampfmittel als „eine erhebliche Bedrohung für unsere Kinder“.

Anfang dieser Woche wurden Tausende von Streubomben mit Dutzenden bis Hunderten kleinerer Submunition aud der Luft abgeworfen und wahllos über große Gebiete in der Nähe von Ahmeds Farm verteilt. Eine große Anzahl dieser Munitionen explodierte beim Aufprall nicht und stellte eine neue Bedrohung für die Bewohner dar, die bereits von 5 Jahren Krieg, Hungersnot und einer wirtschaftlichen Blockade betroffen waren. Die Verwendung, Herstellung, der Verkauf und die Weitergabe von Streumunition ist nach dem Übereinkommen von 2008 über Streumunition verboten , einem internationalen Abkommen, das von über 100 Ländern anerkannt, aber von Saudi-Arabien und den Vereinigten Staaten abgelehnt wurde.

Es wird geschätzt, dass Saudi-Arabien allein in den letzten 100 Tagen Tausende Tonnen in den USA hergestellter Waffen in al-Jawf abgeworfen hat. Al-Jawf ist eine ölreiche Provinz, die im Norden Jemens entlang der saudischen Grenze liegt. Die Luftkampagne ist wahrscheinlich eine letzte Anstrengung, um den Erfolg auf dem Schlachtfeld durch lokale freiwillige Kämpfer einzudämmen, die sich mit Houthi-Streitkräften zusammengetan haben, um große Teile der Provinzen al-Jawf und Marib zurückzuerobern. Diese Kampagne ist in jeder Hinsicht gescheitert.

Am Mittwoch gaben die Houthis bekannt, dass ihre Militäroperation geschlossen war und dass al-Jawf frei von saudischer Besatzung war. Laut Houthi-Quellen wurden während der Operation mehr als 1.200 von Saudi-Arabien geführte Koalitionskämpfer getötet oder verletzt und Dutzende saudischer Truppen, darunter auch Offiziere, die gefangen genommen wurden. Die Houthis drangen auch tief auf saudisches Gebiet vor, als Vergeltung für die mehr als 250 saudischen Luftangriffe, die während des Feldzugs durchgeführt wurden. Bei mehreren Operationen wurden nach Angaben von Beamten ballistische Raketen und Drohnen eingesetzt, um Einrichtungen in Saudi-Arabien anzugreifen.

Die Verluste in Saudi-Arabien waren auch nicht auf al-Jawf beschränkt. Letzte Woche wurde die Provinz Marib, die neben der jemenitischen Hauptstadt Sana’a liegt, nach schweren Kämpfen mit saudischen Streitkräften zurückerobert. Lokale Stammeskämpfer konnten mit Unterstützung der Houthi-Streitkräfte strategische Gebiete im Sirwah-Distrikt räumen und die Kontrolle über die Stadt Tabab Al-Bara und die strategischen Hügel der Tala Hamra übernehmen, die die Stadt Marib überblicken. Sowohl die von Saudi-Arabien geführte Koalition als auch ihre alliierten Militanten gaben zunächst eine Niederlage zu, bezeichneten ihren Verlust jedoch später als taktischen Rückzug.

Marib ist jetzt das zweite jemenitische Gouvernorat neben Saudi-Arabien, das im letzten Monat unter die Kontrolle der jemenitischen Widerstandskräfte geraten ist, wobei al-Jawf das erste ist. Beide Provinzen haben eine strategische Bedeutung für Saudi-Arabien und könnten als potenzieller Startpunkt für Operationen in der saudi-arabischen Provinz Najran dienen.

Die dicht besiedelten städtischen Gebiete Sana’a, Sadaa, Hodeida, Hajjah, Marib und al-Jawf waren während des von Saudi-Arabien geführten Krieges gegen den Jemen, der am 26. März fünf Jahre alt wird, unverständlichen Bombenangriffen ausgesetzt Die Kampagne, bei der täglich Hunderte von Luftangriffen durchgeführt werden, und der wahllose Charakter haben den Jemen zu einem der am stärksten kontaminierten Länder der Welt gemacht.

Seit 2015, als der Krieg begann, haben Koalitionskampfflugzeuge nach Angaben der jemenitischen Armee mehr als 250.000 Luftangriffe im Jemen durchgeführt. 70 Prozent dieser Luftangriffe haben zivile Ziele getroffen. Tausende Tonnen Waffen, die am häufigsten von den Vereinigten Staaten geliefert werden, wurden in Krankenhäusern, Schulen, Märkten, Moscheen, Farmen, Fabriken, Brücken sowie Strom- und Wasseraufbereitungsanlagen abgeworfen und haben nicht explodierte Kampfmittel in dicht besiedelten Gebieten zurückgelassen.

Ein erheblicher Teil dieser Kampfmittel befindet sich immer noch im Boden oder inmitten der Trümmer ausgebombter Gebäude und stellt eine Bedrohung für die Zivilbevölkerung und die Umwelt dar. Man’e Abu Rasein, ein Vater, der im August 2018 zwei Söhne durch eine nicht explodierte Streubombe verloren hat, sagt: „Saudi-Arabien und Amerika haben unser Land mit dem Tod bepflanzt.“ Die Söhne von Abu Rasein, Rashid (zehn) und Hussein (acht), weideten die Schafherde ihrer Familie im Dorf al-Ghol nördlich von Sadaa, weit weg von jedem Schlachtfeld. Sie entdeckten ein ungewöhnlich aussehendes Objekt und hoben es wie die meisten neugierigen Jungen auf, um es zu untersuchen. Aber das Objekt, das sie fanden, war kein Spielzeug, es war eine nicht explodierte Streumunition, die von einem saudischen Jet abgeworfen wurde. Nachdem die Familie der Jungen eine Explosion gehört hatte, ging sie nachforschen und fand sie tot und voller Blut.

Seit März 2015 hat Human Rights Watch in mindestens fünf der 21 Gouvernorate des Jemen mehr als 15 Vorfälle mit sechs verschiedenen Arten von Streumunition registriert . Laut dem Emergency Mine Action Project des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen werden einige der schwersten Minen- und ERW- Kontaminationen (explosive Überreste des Krieges) in nördlichen Gouvernoraten an der Grenze zu Saudi-Arabien, südlichen Küstengouvernoraten und West-Zentral-Gouvernoraten gemeldet , die alle von Houthi dominiert sind Regionen des Jemen. Allein seit 2018 hat das UNDP fast 9.000 Landminen und über 116.000 Sprengstoffreste im Jemen geräumt.

Vom jemenitischen Krieg 1994 bis zu den sechs Kriegen in Sadaa haben die Jemeniten in den letzten drei Jahrzehnten mehrere Kriege geführt. Dank der US-Waffen hat der anhaltende Krieg den Tod mit sich gebracht, der seit Hunderten von Jahren nicht mehr im Jemen zu sehen war. In Sadaa verfügt die saudische Koalition über ein bedeutendes Erbe nicht explodierter Verordnungen, bis zu einer Million, wie MintPress vom jemenitischen Executive Mine Action Center (YEMAC), einer von den Vereinten Nationen unterstützten Organisation, mitteilte.

Der Projektmanager von YEMAC identifizierte schwere Streumunitionskontaminationen in den Gouvernements Saada, al-Jawf, Amran, Hodeida, Mawit und Sanaa, einschließlich in der Stadt Sanaa. Kontaminationen wurden auch in Marib gemeldet. Derzeit ist YEMAC die einzige Organisation, die während des andauernden Krieges im ganzen Land arbeitet. Ihre Teams sind mit einer sehr komplexen Situation konfrontiert, in der sowohl konventionelle Munition als auch Bomben aus Flugzeugen entsorgt werden, darunter explosive Überreste von Kriegsraketen, Artilleriegeschossen, Mörsern, Bomben, Handgranaten, Landminen, Streubomben und anderen Submunitionen und Ähnlichem Sprengstoff.

Neben der Tötung und Verletzung von Hunderten von Zivilisten haben Waffen aus US-amerikanischer Produktion die Bevölkerung Jemens hochgiftigen Substanzen ausgesetzt, die seit dem berüchtigten Einsatz von radioaktiv abgereichertem Uran durch die USA im irakischen Falludscha bis heute nicht mehr gesehen wurden und diese verursachen ungewöhnlich hohe Raten an Krebs und Geburtsfehlern.

Die gefährlichen Chemikalien aus Militärabfällen der von den Saudi angeführten Koalition, darunter radioaktive Stoffe, Kohlenwasserstoffe und Schwermetalle, haben bereits zu Krankheitsausbrüchen geführt. Fahrzeuge, die auf Schlachtfeldern abgestellt werden, normalerweise in verschiedenen Zerstörungszuständen, enthalten giftige Substanzen wie PCB, FCKW, DU-Rückstände, Schwermetalle, nicht explodierte Kampfmittel, Asbest und Mineralöle. Hunderte dieser militärischen Abfälle sind in Nihm, al-Jawf, Serwah, Marib und im gesamten Jemen weiterhin öffentlich zugänglich.

Abgesehen von der Bedrohung für Leib und Leben enthalten nicht explodierte Kampfmittel giftige Substanzen wie RDX, TNT und Schwermetalle, die erhebliche Mengen giftiger Substanzen in Luft, Boden und Wasser freisetzen. Nach Angaben des Ministeriums für Wasser und Umwelt und des Gesundheitsministeriums, die Umweltverträglichkeitsprüfungen zu den Auswirkungen von Bombenangriffen auf Städte durchgeführt haben, sind in besiedelten Gebieten bereits hohe Mengen an gefährlichen Abfällen und Luftschadstoffen vorhanden

Neben den noch unbekannten Mengen konventionellerer Waffenreste im Jemen wurde festgestellt, dass die Abfälle aus der Sanierung ausgebombter Gebäude besonders mit gefährlichen Stoffen kontaminiert sind, darunter Asbest, das in militärischen Anwendungen zur Schalldämmung, zum Brandschutz und zur Verkabelung verwendet wird wie auch für andere Dinge. Brände und starker Rauch, der nach saudischen Bombenangriffen über dicht besiedelten zivilen Gebieten aufsteigt, stellen ebenfalls eine unmittelbare Gefahr für die menschliche Gesundheit dar. In vielen jemenitischen Städten seit Beginn des Krieges ein häufiger Anblick. Diese dicken Rauchwolken verweilen manchmal tagelang und bedecken sowohl Oberflächen als auch die Lunge der Menschen mit gefährlichen Toxinen wie PAK, Dioxinen und Furanen, Materialien, von denen gezeigt wurde, dass sie Krebs und Leberprobleme verursachen und Geburtsfehler.

Vor Kriegsbeginn wurden die meisten gefährlichen Stoffe nach Sanaa transportiert, wo sie getrennt und ordnungsgemäß in der weitläufigen al-Azragein-Kläranlage südlich der Hauptstadt entsorgt wurden. Diese Anlage gehörte jedoch zu den ersten Zielen, die nach Kriegsbeginn durch saudische Luftangriffe zerstört wurden. Nach dem Bombenangriff vermischten sich Pfützen und Haufen giftigen Materials mit Regenwasser und sickerten in die Umgebung. Jemenitische Forscher versuchen immer noch, das Ausmaß der Verschmutzung durch biologisch gefährliche Chemikalien am Standort zu erfassen.

Obwohl eine umfassende landesweite Umweltprüfung der Auswirkungen von Bombenangriffen auf Städte im Jemen noch nicht abgeschlossen ist, haben viele Krankenhäuser und Umweltbehörden hohe Mengen an gefährlichen Abfällen und Luftschadstoffen registriert. Eine Vorstellung von den Langzeiteffekten kann auch aus Studien gewonnen werden, die in Gebieten durchgeführt wurden, in denen ähnliche Toxine verwendet wurden, insbesondere in den USA in Falludscha , im Irak und in Vietnam , wo wissenschaftliche Bewertungen vermehrt Fälle von Geburtsfehlern und Krebs gezeigt haben und andere Krankheiten, einschließlich bei US-Veteranen .

Im südlichen Jemen, wo Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate weitgehend unangefochten tätig sind, hat die Koalition Militärabfälle in großen Gräben entsorgt, ohne dass Maßnahmen zur Minderung potenzieller toxischer Folgen ergriffen wurden. Abfälle werden in große Löcher abgeladen und entweder detoniert oder einfach begraben, wodurch Boden und Grundwasser nach Angaben des UN-Umweltprogramms unvermeidlich kontaminiert werden.

Jemens Küste war auch nicht immun. Die Generalbehörde des Landes für Umweltschutz teilte am Mittwoch mit, dass die von Saudi-Arabien geführte Koalition giftige und verschmutzte Abfälle an den Ufern des Jemen und in den regionalen Gewässern des Jemen deponiert, was die Meeresumwelt, den Tod von Fischen und Meeresorganismen und in den USA stark schädigt In einigen Fällen ändert sich die Farbe des Meeres tatsächlich in ein giftiges Grün. Die Agentur gab an, dass die Koalition nicht nur giftige Abfälle deponierte, sondern auch unsichere Fischereipraktiken wie das Ausbaggern von Meeren und den Einsatz von Sprengstoff durch ausländische Schiffe erlaubte, wodurch die Meeresumwelt und die Korallenriffe zerstört wurden.

Tausende vertriebene Jemeniten können es nicht fassen, nach Hause zurückzukehren, da eine große Anzahl von Sprengstoffen möglicherweise in und um ihre Häuser versteckt ist. Um sie alle zu entfernen, müssten der von den USA unterstützte Krieg und die Wirtschaftsblockade beendet werden. Spezielle Ausrüstung und gepanzerte Maschinen wie gepanzerte Bagger müssten mitgebracht werden, eine schlechte Aussicht in einem Land, das nicht einmal die Grundnahrungsmittel des Lebens sichern kann.

Explosive Überreste wirken sich nicht nur auf Leib und Leben aus, sondern verhindern auch die Nutzung potenziell produktiver landwirtschaftlicher Flächen und den Wiederaufbau wichtiger Infrastrukturen. Wie in vielen Grenzgebieten in Saada und Hajjah ist der fruchtbare Boden in al-Jawf und Marib seit Beginn des Krieges so umweltschädlich geworden, dass es Jahrzehnte dauern könnte, bis er sich erholt hat. Explosive Überreste verhindern auch den Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen wie Wasser und Brennholz, lähmen die Bewegung der Bewohner, einschließlich der zur Schule reisenden Kinder, und verhindern, dass die Hilfe die Bedürftigen erreicht.

Selbst wenn die von Saudi-Arabien geführte Koalition den Krieg sofort beenden und die Blockade aufheben würde, wird das Erbe wahlloser Bombenangriffe in solch massivem Ausmaß für die kommenden Jahre spürbar sein. Aufgrund der Intensität der Bombenangriffe schätzen Experten des Jemeni Executive Mine Action Center des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, dass die Räumung in größeren Städten mindestens 100 Jahre dauern könnte. Trotz dieser Gefahren verschwenden verzweifelte Familien, die nirgendwo hingehen können, keine Flaute im Sperrfeuer saudischer Luftangriffe oder einen kurzlebigen Waffenstillstand, um zu versuchen, nach Hause zurückzukehren.

Feature Foto | Eine Sammlung nicht explodierter Kampfmittel, die vom YEMAC-Projekt des UNDP im Jemen geborgen wurden. Mit freundlicher Genehmigung von YEMAC

Ahmed AbdulKareem ist ein jemenitischer Journalist. Er berichtet über den Krieg im Jemen für MintPress News sowie über lokale jemenitische Medien.

