Italienische Ärzte warnen, dass COVID-19 junge Menschen schwer krank machen kann – 50% der Patienten jünger als 65 und ziemlich viele, die 20 oder 30 Jahre alt sind – ebenso schwerwiegende Fälle. (Sky News)

Samstag, 21. März 2020

Ärzte in Italien haben vor dem Missverständnis gewarnt, dass junge Menschen nicht so stark unter COVID-19 leiden werden wie ältere Menschen.

Menschen in ihren 20ern und 30ern werden auf der Intensivstation mit schweren Fällen von Coronavirus aufgenommen.

Der Leiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sagte, junge Menschen seien „nicht unbesiegbar“ und könnten immer noch „wochenlang“ an Coronavirus sterben oder ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Dr. Antonio Pesenti, Leiter der Intensivstation der Lombardei, sagte, dass viele jüngere Menschen mit schweren Fällen des Coronavirus ins Krankenhaus eingeliefert würden .

„50% unserer Patienten auf der Intensivstation, die die schwersten Patienten sind, sind über 65 Jahre alt“, sagte er.

„Aber das bedeutet, dass die anderen 50% unserer Patienten jünger als 65 sind.

„Wir haben Patienten, die 20 oder 30 Jahre alt sind, ziemlich viele, und diese Fälle sind ebenso schwerwiegend wie die alten.“

Dr. Pesenti sagte, dass seiner Erfahrung nach der einzige Unterschied zwischen den beiden Gruppen darin bestand, dass „jüngere Menschen normalerweise gesünder sind und häufiger überleben“.

Quelle:

https://news.sky.com/story/coronavirus-italian-doctors-warn-covid-19-can-make-young-people-seriously-ill-11961000

