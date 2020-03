Madrids Regionalregierung ergreift drastische Maßnahmen. Sie will eine 1.800 Quadratmeter große Eissporthalle mit entsprechenden Kühlsystemen in eine riesige Leichenhalle umwandeln. In Madrid sterben im landesweiten Vergleich die meisten Menschen an Corona. Fast 60 Prozent aller Todesopfer stammen aus der Hauptstadt.

