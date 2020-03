Coronavirus: China produziert Beatmungsgeräte für Intensivstationen in Italien und den USA – Zehntausende von Bestellungen – Fließbänder laufen rund um die Uhr

In der Fabrik von Beijing Aeonmed in China arbeitetet man rund um die Uhr um Bestellungen aus Übersee für lebensrettenden Beatmungsgeräte ausliefern zu können. In drei Schichten und sogar mit Hilfe der Mitarbeiter aus Forschungs- und Entwicklungsabteilungen.

„Es gibt buchstäblich kein Land auf der Welt, das derzeit kein Beatmungsgerät aus China kaufen möchte.“ sagt Li Kai, Direktor von Beijing Aeonme: „Wir haben Zehntausende von Bestellungen auf uns warten. Das Problem ist, wie schnell wir sie herstellen können.“

Da die weltweite Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus 15.000 überschreitet, suchen Ärzte von Mailand bis New York verzweifelt nach Beatmungsgeräten. In schweren Fällen kann die Verfügbarkeit eines Beatmungsgeräts, das einem Covid-19-Patienten beim Atmen helfen kann, bestimmen, ob er überlebt oder stirbt. Ende letzter Woche sagte der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, dass der Staat, der etwa 5.000 bis 6.000 Ventilatoren hat, 30.000 von ihnen werden aber benötigt.

„Wir brauchen Beatmungsgeräte und nochmal Beatmungsgeräte“, sagte Gouverneur Cuomo Reportern. „Das ist das größte Bedürfnis.“ Wir haben Leute “ in China, die nach Beatmungsgeräten suchen“, sagte er.

Insgesamt schätzt die Society of Critical Care Medicine in den USA, dass 960.000 Patienten aufgrund von Covid-19 Beatmungsunterstützung benötigen würden, aber die Nation verfügt nur über etwa 200.000 solcher Geräte. In Italien, das Land mit der Zahl der Todesopfer aus der Pandemie, ein schwerer Mangel an Beatmungsgeräten Ärzte gezwungen Patienten ohne geeignete Hilfe lassen zu müssen.

China versucht, eine internationale Führungsrolle einzunehmen im Kampf gegen den Krankheitserreger und Masken und andere Hilfsgüter für die Virus-Hotspots der Region bereitzustellen.

Für Unternehmen wie Beijing Aeonmed ist es jedoch ein reges Geschäft, da Bestellungen aus Dutzenden von Ländern eingehen, von denen viele Flugzeuge chartern oder Militärflugzeuge zum Abholen der Maschinen verwenden. Aeonmed ist nicht das einzige chinesische Unternehmen Ventilatoren baut.

„Alle Ventilatorfabriken in China haben ihre maximale Kapazität erreicht und sind vollständig von der Auslandsnachfrage besetzt“, sagte Wu Chuanpu, Leiter der Lieferkette bei Vedeng.com, einer der Hauptplattformen in China, die Lieferanten und Käufer von medizinischen Geräten miteinander verbindet.

Laut Wu haben die Fabriken den Auftrag, die Bestellungen bis Mai zu erfüllen. Vedeng erhält jeden Tag immer noch mehr als 60 bis 70 neue Bestellungen, von denen jede nach Hunderten oder Tausenden solcher Maschinen fragt, sagte er. Viele kommen von Regierungen.

Beatmungsgeräte pumpen Sauerstoff in die Lunge und entfernen Kohlendioxid aus dem Körper. Viele Patienten, denen das Coronavirus zugefügt wurde, benötigen das Gerät, da ihr Blutsauerstoffgehalt stark abfällt – eine als Hypoxämie bezeichnete Erkrankung -, die Organschäden verursachen und möglicherweise lebensbedrohlich sein kann.

Die Nachfrage nach Ventilatoren ist so groß, dass US- Präsident Donald Trump den Autoherstellern grünes Licht gegeben hat, um ihre Anlagen für die Herstellung der Maschinen neu zu konfigurieren.

Ford Motor Co. , General Motors Co. und Tesla Inc. haben die Erlaubnis erhalten, Ventilatoren herzustellen, sagte Trump in einem Tweet am Sonntag.

Im Gegensatz zu Gesichtsmasken oder Thermometern, bei denen Unternehmen die Produktion schnell hochfahren können, haben Beatmungsgeräte eine höhere Eintrittsbarriere, was eine schnelle Ausweitung der Produktion erschwert, sagte Wu.

„Der Ausbau der Produktionslinie ist sehr zeitaufwändig und ressourcenintensiv“, sagte er. „Dazu gehört auch die Schulung des Personals. Es ist umständlich. “

Der dramatische Anstieg der Nachfrage nach Maschinen steht in krassem Gegensatz zu ihrem Bedarf in normalen Zeiten. Normalerweise verfügen Krankenhäuser über einige Dutzend Maschinen, die nur für kritische Fälle benötigt werden. Jetzt brauchen sie sie möglicherweise für jedes Bett auf ihren Intensivstationen.

Chinas Ministerium für Industrie und Informationstechnologie , sagte Anfang dieses Monats , dass ab 3. März des Landes wichtigsten Hersteller ausgeliefert etwa 14.000 nicht-invasive Beatmungsgeräte und 2.900 invasive diejenigen, Hubei, der Region , wo die corona Ausbruch entstanden. Dies ist vergleichbar mit der landesweiten Nachfrage nach Beatmungsgeräten im Jahr 2018 von 14.700, so Huajing Research .

Laut Nikkie Lu, Analyst bei Bloomberg Intelligence, kann China im April mindestens 14.000 nicht-invasive Beatmungsgeräte liefern , basierend darauf, welche Fabriken im März Wuhan, die Hauptstadt von Hubei, belieferten. Sie schätzte den Gesamtwert dieser Maschinen auf 100 bis 300 Millionen US-Dollar .

Während die Bestellungen eingehen, erwartet Beijing Aeonmed einen Umsatz, der um ein Vielfaches höher ist als im Vorjahr.

„Die Epidemie ist kein Problem nur eines Landes“, sagte Li. „Der weltweite Kampf gegen die Pandemie ist ein Test für Geschwindigkeit und Qualität in China.“

