Die chinesische Zentralbank hat die Länder zur koordinierten makroökonomischen Politik zum Wiederaufbau der Weltwirtschaft wegen der Corona-Pandemie aufgerufen.

Wie die Volksbank Chinas kürzlich erklärte, werde sie die Liquiditätsmenge sowie das Wachstum des Geldaggregats M2 rationell aufrechterhalten, soziale Transfers ausweiten und ein mäßiges Wachstum der Kreditmasse aufrechterhalten, um das Wirtschaftswachstum zu sichern. Laut dem stellvertretenden Chef der chinesischen Volksbank wird das erste Quartal mit einem absteigenden Trend enden, doch im zweiten Quartal wird es zur Wiederherstellung des Wachstums kommen. Nach Ansicht des Experten Yongzu ist China nicht zu sehr auf monetäre Maßnahmen fokussiert, wendet aber zugleich aktiv fiskalische Maßnahmen, darunter Subventionen und Präferenzen für Banken an. Monetäre Maßnahmen wie quantitative Lockerung könnten die Wirtschaft eines Landes unterstützen, doch als Nebeneffekt anderen Ländern schaden. Deswegen sollte der Schwerpunkt auf fiskalischeMaßnahmen gelegt werden, so der Experte.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/BNDz

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related