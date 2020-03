China: Mehrere junge Ärzte an Coronavirus gestorben. Medizinisches Personal sehr anfällig

Mehr als 3.300 der 78.800 Coronavirus- Fälle auf dem chinesischen Festland sind Beschäftigte im Gesundheitswesen.

Ältere Menschen haben das höchste Risiko, an dem Virus zu sterben. Ärzte sind gefährdet, weil sie häufig überarbeitet sind.

Bis zum letzten Monat waren in China mehr als 3.300 Beschäftigte im Gesundheitswesen mit dem Coronavirus infiziert, berichtete die LA Times . Ungefähr 90% dieser Fälle befinden sich in der Provinz Hubei, wo der Ausbruch um den Jahreswechsel begann.

Der Tod von Ärzten im Alter zwischen 20 und 40 Jahren löst Bedenken hinsichtlich des Risikos des Coronavirus für jüngere Menschen aus. Laut der chinesischen Nationalen Gesundheitskommission waren jedoch etwa 80% der an COVID-19 verstorbenen Menschen über 60 Jahre alt.

März 2020

