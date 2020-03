Außenminister Irans und Italiens erörtern Bekämpfung von Coronavirus

Die Außenminister der Islamischen Republik Iran und Italiens haben sich bei einem Telefonat am Montagnachmittag ausgetauscht und dabei den Tod einer Anzahl von am Coronavirus erkrankten iranischen und italienischen Staatsbürgern bedauert.

In diesem Telefongespräch kritisierte Mohammad-Dschawad Zarif die einseitigen, illegalen und unmenschlichen Sanktionen gegen das iranische Volk. Er forderte die Aufhebung dieser „grausamen“ Sanktionen.

Luigi Di Maio kritisierte ebenfalls die US-Sanktionen und sprach sich für eine Zusammenarbeit zwischen Teheran und Rom bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie aus.

Während die US-Regierung behauptet, es gebe keine Sanktionen gegen Medikamente, die in Iran gehen, haben viele Banken und Unternehmen aus Angst, in US-Sekundärsanktionen verwickelt zu werden, auf Lieferungen verzichtet verzichtet.

In den letzten Wochen haben nach der Verbreitung des Coronavirus auf der ganzen Welt und im Iran eine Reihe von Verantwortungsträgern in verschiedenen Ländern, darunter in der Türkei, in Russland, Pakistan und China, die Aufhebung einseitiger und illegaler Sanktionen der USA gegen Iran gefordert.

„Das iranische Volk schätzt die wachsende globale Kampagne von Regierungs- und Zivilgesellschaftsführern, die die Aufhebung illegaler US-Sanktionen fordern. Die USA hören NICHT zu und behindern den globalen Kampf gegen COVID-19 “, twitterte Mohammad Javad Zarif am Montag. Der einzige Weg sei laut Zarif, sich dieser US-Massenstrafe zu widersetzen.

Washingtons einseitige und grausame Sanktionen, zu denen grundlegende Mittel und sogar Medikamente und medizinische Versorgung gehören, haben dem iranischen Volk, insbesondere den Coronarpatienten, große Probleme bereitet. US-Präsident Donald Trump lehnte am vergangenen Freitag erneut ab, Sanktionen gegen Iran aufzuheben.

Der Leiter des Zentrums für Öffentlichkeitsarbeit und Informationsübermittlung des iranischen Gesundheitsministeriums Kianoush Jahanpour, teilte Reportern am Sonntag mit, in Iran seien 23049 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Mit dem Tod von 127 weiteren Patienten sei die Gesamtzahl der Todesopfer im Land leider auf 1.812 gestiegen, fügte er hinzu.

