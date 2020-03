Arbeiter die Tarnanzüge und Gesichtsmasken tragen errichteten provisorische Leichenhalle für Coronavirus-Opfer außerhalb von Krankenhauses in NYC. Ähnliche Einrichtungen außerhalb anderer Krankenhäuser geplant.

Arbeiter in Militärkleidung bauten am Dienstag vor dem Bellevue Hospital in Manhattan eine provisorische Leichenhalle, um mit einer möglichen Zunahme von Coronavirus-Opfern fertig zu werden. Zwei Kühlanhänger wurden zusammen mit einem maßgeschneiderten Wohnmobil mit der Bezeichnung „MOBILE COMMAND CENTER – MEDICAL EXAMINER“ zur Baustelle transportiert. Ein Team von Männern, die Tarnanzüge und Gesichtsmasken trugen, baute eine Reihe weißer Zelte auf, die einen Tunnel zu einem größeren weißen Zelt bilden. Andere Männer, die Jacken trugen, die sie als Mitglieder der NYPD identifizierten, und das Büro des Chief Medical Examiner der Stadt waren ebenfalls vor Ort. Eine mit dem Betrieb vertraute Quelle sagte, dass zusätzliche Kühlanhänger zum Standort gebracht und ähnliche Einrichtungen außerhalb anderer Krankenhäuser aufgebaut würden.

