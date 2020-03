Quelle: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3249520#

Vladimir Zelensky wird gebeten, sofort zu überprüfen, was genau 15 amerikanische biologische Laboratorien in der Ukraine tun. Die Details ihrer Arbeit sind klassifiziert. Auch die Führung der Ukraine erklärt nichts dazu. Zuvor sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, das US-Militär habe das Coronavirus in die VR China gebracht.

In der Ukraine ist bekannt, dass es im Land biomedizinische Laboratorien der USA gibt. Aber mehr ist nicht bekannt. Fünfzehn Forschungszentren sind im Land, aber niemand weiß, was, wogegen und warum geforscht wird.

Was wird dort so sorgfältig verborgen und warum? Und nicht nur in der Ukraine. Es ist bekannt, dass weltweit mehr als zweihundert ähnliche Biolabors existieren. Es gibt sie auch in einer Reihe von Ländern des postsowjetischen Raumes. Es gibt sie dort seit langem, seit der Mitte der Nullerjahre. Und die erklärten Ziele klingen zunächst gut. Man will untersuchen, wie bestimmte ethnische Gruppen verschiedene virale oder bakterielle Krankheiten vertragen. Wieder einmal steht die US-amerikanische Demokratie für das Gute. Wenn es nicht ein Aber gäbe.

„Wo sind die Veröffentlichungen? Wer sagt „schaut her, was wir erforscht haben!“? Zum Beispiel über die Menschen in Simbabwe, Menschen irgendwo im Sudan, in der Ukraine, in Georgien. Wo sind sie? Wo sind diese Studien, damit die ganze Weltgemeinschaft die Hand auf´s Herz legt und sagt: „Oh, was seid Ihr für tolle Kerle, jetzt wissen wir, wie man die meisten Krankheiten besiegen kann“, fragt Alexey Leonkov, Militärexperte der Fachzeitschrift „Arsenal Otetschestvo“.

Die Ukrainer erreichten den Siedepunkt, als China den Vereinigten Staaten offen vorwarf, an der Ausbreitung des Coronavirus in China beteiligt zu sein. Diese Erklärung wurde vom Sprecher des chinesischen Außenministers, Zhao Lijiang, abgegeben. Dem Gedanken sollte man die nötige Aufmerksamkeit schenken. Nachdem das Coronavirus in China jetzt unter Kontrolle ist, versucht Peking herauszufinden, wo es seinen Ursprung hatte. Schließlich beschuldigen die USA China für den Ausbruch der Pandemie.

„Die offiziellen Vertreter Chinas halten sich bedeckt. Aber China beginnt, sich aktiv im Propaganda-Krieg wehren. China hat in verschiedenen Medien wiederholt durchsickern lassen, dass das Ganze von den USA, aus ausländischen US-amerikanischen Laboratorien, ins Land gebracht wurde. Und dass die US-Amerikaner in diesen Prozess involviert waren“, sagte der Professor für Orientalistik, Alexey Maslov.

Experten diskutieren seit langem, dass das Virus nach China eingeschleppt und in einem Labor entstanden sein könnte. Dann drängt sich eine Frage geradezu auf: was wäre, wenn die Infektion in der Ukraine synthetisiert wurde? Unter Virologen ist es ein offenes Geheimnis: Die US-Amerikaner arbeiten an verschiedenen Viren, die als „biologische Waffen“ eingestuft werden können. Es gab Kritik und Ermittlungen. Es wurden sogar einige Laboratorien geschlossen.

„Es ist klar, dass diese Labors von US-Militärs bewacht werden und es gibt die Annahme, dass einige der US-Militärs zu den internationalen Militärwettkämpfen gefahren sind, die im Oktober 2019 in Wuhan stattgefunden haben. Die jüngsten Untersuchungen der Chinesen deuten darauf hin, dass das Virus, das dann auf dem Markt ausgebrochen ist, von außen hereingebracht wurde“, sagte Alexej Leonkow, Militärexperte in der Zeitschrift „Arsenal Otetschestvo“.

Ukrainische Medien haben immer wieder berichtet, dass in diesen geheimen Laboratorien in der Ukraine Experimente an Menschen durchgeführt werden. Es wurde sogar berichtet, dass 15 Menschen dabei gestorben sind, die dann eingeäschert wurden.

Und angesichts all der schrecklichen Details, stellt sich die Frage: Ist die ukrainische Regierung bereit, sich in die Karten schauen zu lassen? Zumal, wenn es um die Sicherheit der Menschen auf der ganzen Erde geht? Und schließlich auch, um herauszufinden, in welchem Reagenzglas das Coronavirus geboren wurde.

