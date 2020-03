USA und die Vereinigten Arabischen Emirate ignorieren Coronavirus-Risiko und halten Anti-Iran-Manöver ab – Truppen dringen in eine imaginäre iranische Stadt ein (Antiwar.com)

Die Verbreitung des Coronavirus hat viele Manöver verzögert , aber die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen beide eine Nachricht an den Iran senden. Diese Nachricht kommt in Form von 4.000 US-Truppen und kombinierten Emirati-Kämpfern, die die alle zwei Jahre stattfindende Native Fury-Übung durchführen.

Das Manöver fand hauptsächlich in der Basis von al-Hamra statt, wo eine fiktive iranische Stadt, Moscheen und alles gebaut wurde, damit die Truppen vorgeben, einzudringen und zu erobern. Truppen tobten durch die engen Gassen und suchten nach „feindlichen Kämpfern“.

Der US-Botschafter Rakolta beschrieb die Übung als „defensiv in der Natur“, obwohl es sich um eine offen praktizierte Invasion und Besetzung einer iranischen Modellstadt handelt.

Rakolta fügte hinzu, er halte es nicht für „provokativ“, den Iranern zu sagen, „wir kommen“. Es ist schwer vorstellbar, dass der Iran oder jemand anderes, der von einem großen Kriegsspiel angegriffen wird, dies nicht so sieht.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related