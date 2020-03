Sprecherin des russischen Außenministeriums: Die USA behindern die politische Lösung der Krise in Syrien

Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, sagte am Donnerstag, dass die USA Provokationen zu veranlassen versuchen, um die politische Lösung der Krise in Syrien zu behindern.

„Wir haben die Aufmerksamkeit auf die intensivierten Kontakte zwischen US-Politikern und der sogenannten Terrororganisation White Helmets gelenkt. Solche Kontakte enden im Allgemeinen mit großen Problemen in der Region“, sagte Zakharova in einer wöchentlichen Pressekonferenz.

Sie fügte hinzu , dass am 17. März , die stellvertretende US – Außenminister, Stephen Biegun, den Führer dieser Terrororganisation getroffen habe obwohl Einschränkungen durch US State Department in Bezug auf Kontakte mit Ausländern im Lichte der Corona-Krise auferlegt wurden.

Zakharova bekräftigte, dass die sogenannten „Weißen Helme“ erneut im Zentrum der Manipulation mit Informationen im Westen stehen, um die Situation in Idleb zu verzerren.

