(Inzwischen ist das vierzehnte russische Militärflugzeug unterwegs nach Italien. Nach Absprache mit der italienischen Seite, werden russische Militärexperten Prophylaxe- und Desinfektionsmaßnahmen durchführen.)

https://deutsch.rt.com/kurzclips/99734-from-russia-with-love-russland-hilft-italien/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related