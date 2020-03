Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat in einem Telefongespräch mit dem italienischen Premier Giuseppe Conte Pekings Bereitschaft erklärt, zusammen mit Italien einen Beitrag zur Entwicklung der „Seidenstraße der Gesundheit“ zu leisten.

https://sptnkne.ws/BMHg

