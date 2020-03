Russische An-124 bringt mehr als 25 Millionen Schutzmasken aus China – Verteidigungsministerium (Sputniknews)

https://de.sputniknews.com/panorama/20200323326663250-russische-an-124-25-millionen-schutzmasken-china-verteidigungsministerium/

23.3.2020



Ein Transportflugzeug vom Typ An-124 der russischen Luft- und Weltraumkräfte hat über 25,5 Millionen Schutzmasken aus China geholt. Dies teilte Russlands Verteidigungsministerium mit. Die Maschine landete demnach auf dem Flugplatz Tschkalowski.

Laut dem russischen Ministerium für Industrie und Handel werden die Masken in den Regionen an freiwillige Bewegungen verteilt, die sich mit Lieferung von Lebensmitteln an ältere Menschen befassen, sowie an eine Reihe von Behörden, darunter auch an das Innenministerium und den Inlandsgeheimdienst.

Zuvor hatte der Chef des Ministeriums, Denis Manturow, erklärt, dass Hersteller von Einwegmasken in Russland mit voller Leistung arbeiten würden. Näherei-Betriebe hätten mit der Produktion von wiederverwendbaren Masken begonnen.

Am Donnerstag hatte Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Vorsitzenden der Volksrepublik China, Xi Jinping, bei einem Telefongespräch die aktuelle Lage um das Coronavirus besprochen. Die beiden Chefs plädierten für gegenseitige Hilfe sowie vertiefte Zusammenarbeit im Medizinbereich und der Arzneientwicklung.

