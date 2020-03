China kündigt an, 82 Ländern bei der Bekämpfung von COVID-19 zu helfen (CGTN)

https://news.cgtn.com/news/2020-03-20/China-announces-to-help-82-countries-fight-COVID-19-P1hcQcQKe4/index.html

Das chinesische Außenministerium gab am Freitag bekannt, dass die chinesische Regierung 82 Ländern, der Weltgesundheitsorganisation und der Afrikanischen Union im Kampf gegen COVID-19 Hilfe angeboten hat.

Zu den medizinischen Hilfsgütern, die China geschickt hat, gehören Testkits, Masken und Schutzkleidung, und viele Länder haben sie bereits erhalten, sagte Sprecher Geng Shuang.

In Bezug auf die medizintechnische Zusammenarbeit haben wir Chinas Diagnose- und Behandlungspläne mit Ländern auf der ganzen Welt geteilt, Videokonferenzen mit Gesundheitsexperten aus vielen Ländern und internationalen Organisationen abgehalten und medizinische Expertengruppen in den Iran, den Irak und Italien entsandt, so Geng ausführlich.

In Bezug auf die Unterstützung der lokalen Regierung haben einige chinesische lokale Regierungen Materialien an Städte in Südkorea, Japan, Italien und anderen Ländern gespendet. Chinesische Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen haben ebenfalls begonnen, medizinische Versorgung für relevante Länder zu spenden.

Südkorea sei eines der ersten Länder, das Anti-Epidemie-Material an China gespendet habe, sagte Geng.

„Ich erinnere mich, dass der Slogan“ Chinas Schwierigkeiten sind auch unsere Schwierigkeiten „an der Wand der südkoreanischen Botschaft in China angebracht ist. Als sich die Pandemiesituation in Südkorea verschlimmerte, wurde die Die chinesische Regierung unterstützte das Land mit medizinischen Hilfsgütern wie Masken und Schutzkleidung. Mehr als 20 Kommunalverwaltungen spendeten Masken, Schutzkleidung, Schutzbrillen, Testkits, Thermometer und andere Materialien „, erläuterte er.

In der Zeit, als Chinas medizinische Versorgung am knappsten war, kam am 1. Februar ein pakistanisches Spezialtransportflugzeug in China an und schickte wertvolle medizinische Versorgung, erinnerte sich Geng.

„Nach dem Ausbruch in Pakistan unterstützte die chinesische Regierung Pakistan sofort mit Hilfsgütern wie Testreagenzien, Masken und Schutzkleidung und unterstützte die pakistanische Seite aktiv beim Aufbau eines Quarantänekrankenhauses. Relevante Provinzen und Städte in China spendeten auch Masken an Islamabad und Karachi „, fuhr er fort.

Italien hat politische Solidarität mit China zum Ausdruck gebracht und China bei der Bekämpfung der Epidemie materiell unterstützt, sagte Geng.

„Nachdem sich die Situation in Italien verschärft hatte, spendeten die chinesische Regierung und mehrere lokale Regierungen medizinische Versorgung nach Italien. Wir haben bereits zwei Gruppen von medizinischen Experten entsandt, und wir Ich habe gerade erfahren, dass der China Silk Road Fund beschlossen hat, 20.000 N95-Masken und 20.000 Testreagenzien an die italienische Katastrophenschutzbehörde und die Regionalregierung der Lombardei zu spenden. Die erste Charge ist in Italien eingetroffen. „Sagte Geng.

Eine Gruppe von sieben medizinischen Experten aus China traf am Freitag in Bergamo, Italien, ein, um ihre Erfahrungen in der Prävention und Kontrolle von COVID-19 mit örtlichen Krankenhäusern und Experten zu teilen und Behandlungsanweisungen zu geben.

