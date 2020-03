Siebtes Flugzeug mit Hilfsgütern gestartet: Italiens Außenminister empfängt russische Maschinen (Sputniknews)

https://de.sputniknews.com/politik/20200322326662551-siebtes-flugzeugmit-hilfsgueterngestartet-italiensaussenministerempfaengt-russische-maschinen/

22.3.2020

Das siebte Transportflugzeug der russischen Luft- und Weltraumtruppen vom Typ Il-76 ist am Sonntag vom Militärflugplatz „Tschkalowski“ bei Moskau nach Italien gestartet.

„Das siebte IL-76-Flugzeug der militärischen Transportluftfahrt der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte ist vom Flugplatz ‚Tschkalowski’ (im Gebiet Moskau) in die Italienische Republik gestartet“, heißt es in der Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums.

Insgesamt sollen neun russische Flugzeuge Fachleute und Ausrüstungen zur Bekämpfung der Coronavirus-Infektion zum italienischen Luftwaffenstützpunkt „Practica di Mare“ bringen.

Der italienische Außenminister Luigi di Maio hat die Flugzeuge aus Russland persönlich empfangen. „Ich befinde mich auf dem Luftwaffenstützpunkt ‚Practica di Mare’, wo neun russische Flugzeuge eintreffen sollen, die Geräte für künstliche Beatmung, Schutzasken und neun medizinische Teams bringen werden“, sagte Di Maio in einer Sendung des TV-Senders Rai 1.

