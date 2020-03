Der Iran darf aufgrund von US-Verboten keine medizinischen Artikel aus dem Ausland kaufen. – Iranischer Botschafter in Madrid

Teherans Botschafter in Madrid sagte, der Iran sei weltweit das einzige Land, das aufgrund der „grausamen und unmenschlichen“ Sanktionen der USA, was den Kampf des Landes gegen einen Ausbruch des Coronavirus behindere, weil es keine Medikamente und medizinischen Geräte vom Weltmarkt kaufen könne.

Hassan Qashqavi machte die Bemerkungen am Mittwoch in einem Interview mit der spanischen Zeitung La Razon.

Er sagte weiter, dass jede Banktransaktion die Erlaubnis des US-amerikanischen Amtes für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC) erfordert, das ausländische Firmen daran hindert, Transaktionen durchzuführen und mit Ländern zu handeln, die auf der Sanktionsliste der USA stehen.

Der iranische Beamte beschrieb die Verbote als „völlige Grausamkeit und schwerwiegende Verletzung der humanitären Grundsätze durch eine mobbende und unilateralistische Macht“.

Die USA haben den Ausbruch des Coronavirus genutzt, um die Kampagne gegen den Iran mit „maximalem Druck“ effektiver zu gestalten, sagte er.

Indem die USA „unbegründete und erfundene“ Nachrichten verwenden und Gerüchte über ihr angeschlossenes Medienimperium verbreiten, einschließlich der im Ausland ansässigen persischsprachigen Medien gegen den Iran, arbeiten sie hart daran, die öffentliche Meinung der Welt von ihren unmenschlichen Handlungen abzulenken, sagte er.

Das Virus trat im vergangenen Dezember erstmals in China auf und verbreitete sich später in anderen Ländern auf allen Kontinenten.

