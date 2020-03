Chinesische Ärzte fordern in Italien die strikte Anwendung der Wuhan-Methode der Quarantäne gegen das Coronavirus (lavanguardia.com)

http://bit.do/fEhbY

Sie kritisieren die Tatsache, dass die öffentlichen Verkehrsmittel immer noch funktionieren, dass die Menschen zirkulieren und dass Partys und Abendessen immer noch in Hotels stattfinden.

Die Delegation von neun chinesischen Experten, die die Behörden in Italien bei der Kontrolle der Ausbreitung des Coronavirus unterstützen, ist der Ansicht, dass das Land restriktivere Maßnahmen ergreifen sollte, um sicherzustellen, dass alle Menschen in ihren Häusern bleiben, um die Ausbreitung zu stoppen.

Dieses Team von Forschern und Ärzten kämpfte gegen die Ausbreitung des Coronavirus in der Stadt Wuhan, dem Schwerpunkt des Ausbruchs und ist seit dem 13. März in Italien, um die Behörden des Landes im Kampf gegen diese Pandemie zu beraten.

Der Vizepräsident des Chinesischen Roten Kreuzes und Leiter dieses Teams, Yang Huichuan, sprach am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Mailand (Norden), der Hauptstadt der am stärksten betroffenen Region Lombardei, und sagte, dass noch immer zu viele Menschen auf der Straße seien.

„Ihr führt keine Politik der Straßensperrungen durch, weil die öffentlichen Verkehrsmittel immer noch funktionieren, die Menschen noch immer herumlaufen sind und in Hotels essen und feiern und keine Masken tragen“, sagte er an dem Tag, an dem China zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie ein Nullwachstum bei den lokalen Neuinfektionen erreicht hat.

Er betonte, dass „das, was derzeit in Italien erlebt wird“, „ähnlich ist“ wie das, was „in der Stadt Wuhan“ passiert sei, und dass, um die Infektionen zu beenden, „alle wirtschaftlichen Aktivitäten gestoppt und die Mobilität der Menschen unterbrochen werden müsse“.

„Jeder sollte zu Hause in Quarantäne bleiben“, argumentierte er, wobei er anmerkte, dass alle Bürger, nicht nur das Regierungs- und Gesundheitspersonal, „diese Schließungspolitik strikt befolgen müssen“.

Huichuan räumte auch ein, dass sich die Welt „in Richtung einer internationalen Praxis der Kontrolle von Infektionskrankheiten“ bewege, die sehr positiv sei.

Auch der Präsident der Lombardei, Attilio Fontana, trat mit ihm vor die Medien und sagte, er werde die italienische Regierung auffordern, „noch strengere Verfahren als die bisher angewandten anzuwenden“.

„Diejenigen, die die Krise in Wuhan direkt gemanagt haben“, seien „überrascht, dass zu viele Menschen auf den Straßen sind, dass zu viele Menschen öffentliche Verkehrsmittel benutzen und dass so wenige Menschen Masken tragen“, sagte er.

„Wenn wir die Art und Weise, wie wir mit diesem Problem umgehen, nicht ändern, wird das Virus weiter zirkulieren“, fügte er hinzu.

Das Coronavirus in Italien hat laut der letzten offiziellen Bilanz bereits 2.978 Todesfälle und 35.713 Gesamtinfektionen hinterlassen. China hat heute zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie ein Nullwachstum bei den lokalen Neuinfektionen im Land erreicht, selbst im Epizentrum von Wuhan, obwohl die Fälle aus dem Ausland mit 34 in den letzten 24 Stunden entdeckten Infektionen weiter zugenommen haben.

„Wenn wir die Art und Weise, wie wir mit diesem Problem umgehen, nicht ändern, wird das Virus weiter zirkulieren.“

