Die Bundeswehr und das Virus (I) 28. Januar bis 15. März 2020 – Was bisher geschah – IMI-Analyse 17.3.2020

Aktuell laufen die Vorbereitungen für großflächigere Einsätze der Bundeswehr im Inland im Rahmen von Katastrophen-Einsätzen, wie sie bereits am 13. März durch den bayerischen Ministerpräsidenten Söder gefordert wurden.

Dieser Text soll einen Überblick über die Ereignisse bis zum Wochenende 14./15. März geben. Ein zweiter Text, der sich mit den aktuellen Ereignissen (Grenzschließungen, Katastrophenfall) seit dem Wochenende und der Rolle der Bundeswehr als Krisenakteur intensiver beschäftigt ist momentan in Arbeit.

