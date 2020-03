Corona: Die Solidarität der EU (german-foreign-policy.com)

Experten rechnen mit ernsten Erschütterungen der EU durch die Coronakrise und spekulieren über einen möglichen Zerfall der Union. Die schweren menschlichen Kosten der Pandemie und das Gefühl, „dass die europäischen Institutionen nicht helfen“, könnten gerade in den am härtesten betroffenen Ländern wie Italien und Spanien, die zugleich in hohem Maß verschuldet seien, zentrifugale Tendenzen hervorbringen, urteilt ein US-Experte. Bereits jetzt steigen die Spannungen etwa zwischen Deutschland auf der einen und Frankreich und Italien auf der anderen Seite, nachdem Berlin im Alleingang die deutschen Außengrenzen geschlossen und damit das Schengener Abkommen ausgehebelt hat. Während der Élysée-Palast „die unilateralen Maßnahmen an den Grenzen“ verärgert moniert, heißt es in der EU-freundlichen italienischen Tageszeitung La Repubblica, Berlin sei, anstatt sich „mit den Partnern“ detailliert abzustimmen, in einer der schwersten Krisen der Union einer „nationalen Logik“ gefolgt. Faktisch habe damit das Covid-19-Virus die letzten „Illusionen“ über die EU „hinweggefegt“.

Weiterlesen hier:

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8220/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related