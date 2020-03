Das US European Command kündigte am 16. März (dh gestern) an, das Grossmanöver würde verkleinert werden. Die US-Truppen- und Ausrüstungsbewegung über dem Atlantik würde aufhören, aber diese Teile der Übung würden sich immer noch vorwärts bewegen.

https://www.stripes.com/news/coronavirus-fears-force-pentagon-to-curtail-large-defender-europe-20-exercise-1.622572

