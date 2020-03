Die chinesischen und kubanischen Ärzte aus Ihren "autoritären Diktaturen" kommen mit 31 Tonnen medizinischen Güter und Versorgung nach Italien und bringen Ihre lebensrettende Erfahrung und fortschrittliche Behandlungsmethoden mit.💚💖✌👍 https://t.co/UD7u3gkM1v — Human 😉 (@CFortunee) March 16, 2020

