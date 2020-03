Ein staatlicher Pharmahersteller aus Kuba verfügt nach eigenen Angaben über ausreichende Vorräte des Medikamente, das zur Behandlung des Coronavirus in China eingesetzt wird. Damit könne nicht nur der nationale Bedarf im Fall der Verbreitung des Virus auf der Insel gedeckt werden, sondern auch die Nachfrage anderer Länder.

weiterlesen hier:

https://www.kubakunde.de/neues/kuba-will-mittel-gegen-das-coronavirus-liefern?fbclid=IwAR1wXtAjWPu8aHflmLgBYjUJXMgNd5BBy7vamgx5u-F5q85xFdCj8-IvOKU

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related